GF Vip, Giulia Salemi umilia Antonella Fiordelisi, il commento è durissimo

Nel corso della puntata del GF Vip andata in onda lo scorso lunedì Antonella e Micol si sono rese protagoniste di un nuovo confronto in seguito al quale Giulia Salemi si è espressa piuttosto duramente.

Una nuova puntata del GF Vip è andata in onda nella giornata di lunedì, 28 marzo 2023. E proprio in occasione di tale puntata i telespettatori hanno avuto modo di assistere a nuovi scontri e polemiche, come quello che ha visto protagonisti Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Quanto accaduto durante tale discussione ha provocato la reazione di Giulia Salemi intervenuta per esprimere il suo parere. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Nuovo scontro al GF Vip tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia

E’ andata in onda lo scorso lunedì la semifinale del GF Vip, e proprio nel corso di tale puntata sono stati diversi gli argomenti affrontati. Antonella Fiordelisi, eliminata nel corso della puntata precedente, ha avuto modo di confrontarsi con Micol Incorvaia. Nel corso di tale confronto Antonella ha informato Micol che il fidanzato Edoardo ha tolto il segui su Instagram sia a lei sia alla sorella Clizia. Nello specifico la Fiordelisi, che in diverse occasioni si è scagliata contro Micol, dichiarando che fuori dalla casa del GF Vip si capiscono tante cose. E ha poi aggiunto “Sono uscita dalla Casa del GfVip perché i fan mi hanno visto soffrire. Edoardo ti ha tolto il segui su Instagram”. E proprio quanto detto da Antonella ha fatto tanto discutere dentro e fuori la casa del GF Vip e provocato la reazione di Giulia Salemi.

Le parole di Giulia Salemi su Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi non perde occasione per finire al centro della polemica. Ed anche le sue parole espresse nel corso della semifinale di lunedì hanno fatto tanto discutere. In particolar modo ad esprimersi negativamente è stata Giulia Salemi presente all’interno dello studio del GF Vip con un compito ben preciso ovvero quello di leggere al pubblico a casa, ai presenti in studio e ai concorrenti del reality i tweet scritti dai telespettatori. E proprio dopo il confronto tra Micol e Antonella il conduttore ha invitato la Salemi a leggere i commenti del popolo di Twitter. E’ stato a questo punto che la fidanzata di Pierpaolo Pretelli si è espressa affermando “Il web è imbarazzato da questo confronto. Livello di maturità 15 anni, quindi, meglio non leggere tweet. Andiamo avanti!”.

Orietta Berti contro Antonella

Ma Giulia Salemi non è stata l’unica ad esprimersi contro Antonella Fiordelisi. Infatti anche Orietta Berti, che nel corso dei vari mesi del reality si è spesso scagliata contro la Fiordelisi, è intervenuta dopo il confronto con Micol rivelando anche in questo caso di non aver gradito le parole espresse dalla Fiordelisi. La Berti infatti è intervenuta per precisare che forse Antonella non ha letto tutto quello che di negativo i giornali hanno scritto su di lei in questi giorni.