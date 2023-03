Ilary Blasi, la frecciatina così diretta a Totti sorprende tutti, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi ha condiviso una serie di storie su Instagram in occasione del concerto dei Maneskin. E proprio una di queste storie è sembrata a molti una frecciatina rivolta all’ex marito Francesco Totti.

La storia d’amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi è ormai terminata da tempo, ma nonostante ciò i due continuano ad essere grandi protagonisti del gossip. Proprio nelle ultime ore, infatti, si sta tanto parlando della presunta frecciatina che Ilary Blasi sembrerebbe aver mandato all’ex marito tramite le storie condivise su Instagram lo scorso sabato. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Nuova frecciatina di Ilary Blasi a Francesco Totti?

Lo scorso sabato Ilary Blasi e il fidanzato Bastian Muller si sono concessi una romantica e indimenticabile serata al concerto dei Maneskin a Roma. Un evento davvero particolare e speciale al quale hanno preso parte migliaia di persone. Proprio sui social la Blasi ha condiviso diverse immagini della serata rendendo partecipi i suoi tantissimi fan degli attimi di spensieratezza e felicità vissuti insieme a colui che le ha fatto battere ancora una volta il cuore. In una delle storie postate sui social però la Blasi si è resa protagonista di un particolare gesto che molti hanno interpretato come il voler lanciare una nuova frecciatina all’ex marito con il quale i rapporti continuano ad essere abbastanza tesi.

Il particolare gesto della Blasi

Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Ilary Blasi in uno dei selfie postati al concerto insieme al fidanzato Bastian ha inquadrato sullo sfondo il fondatore del sito Dagospia ovvero Roberto D’Agostino. E per rendere ancora più evidente la presenza del giornalista ha pensato bene di sottolinearla utilizzando un cuoricino. Ma, perchè in tanti hanno pensato che tale gesto potesse essere una frecciatina rivolta all’ex marito Francesco Totti? La risposta è semplice. Molti infatti ricorderanno che è stato proprio Dagospia a lanciare l’indiscrezione sulla storia d’amore tra Totti e la Bocchi in seguito alla fine del matrimonio dell’ex Capitano della Roma con Ilary Blasi. Quest’ultima potrebbe quindi aver scelto di mettere un cuore intorno all’immagine di D’Agostino come segno di ringraziamento e riconoscimento per averla aiutata a cambiare pagina e a ricominciare una nuova vita lontana da Francesco Totti.

Ilary felice insieme a Bastian

Ilary Blasi infatti oggi si mostra felice, innamorata e spensierata al fianco di Bastian Muller. La conduttrice, che molto presto tornerà su Canale 5 con la nuova e attesissima edizione dell’Isola dei Famosi, ha superato la separazione dall’ormai ex marito e padre dei suoi tre figli. E ha ritrovato la felicità al fianco del giovane imprenditore tedesco.