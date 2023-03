Antonella Fiordelisi fa una brutta figura al Gf vip, Orietta Berti con poche parole la zittisce

0 SHARES Condividi Tweet

Antonella Fiordelisi fa una brutta figura al Grande fratello vip dove interviene con un nuovo scontro con Micol Incorvaia. I commenti delle opinioniste.

Nella serata di ieri, lunedì 27 marzo 2023 è andata in onda la semifinale del Grande fratello vip e diversi sono stati i colpi di scena. Ospita in studio lei, Antonella Fiordelisi la quale è tornata a puntare il dito contro Micol Incorvaia. Questa volta il suo atteggiamento non è affatto piaciuto e sono stati diversi a scagliarsi contro l’ex gieffina. Una tra tutti Orietta Berti, la quale ormai da diversi mesi non fa altro che sottolineare l’arroganza e la maleducazione della Fiordelisi. Ma cosa è accaduto nel dettaglio ieri?

Antonella Fiordelisi al Grande fratello vip, nuovo scontro con Micol Incorvaia

Nel corso della puntata di ieri del Grande fratello vip, Antonella Fiordelisi è intervenuta e pare che si sia scagliata contro Micol Incorvaia. Nonostante la giovane non sia più presente in casa da una settimana, in questi giorni molti concorrenti non hanno fatto altro che parlare di lei, sostenendo di non sentire affatto la sua mancanza. La giovane ha affrontato la sua rivale e lo ha fatto fuori dalla casa, proprio a pochi passi dalla porta rossa.

Il duro commento di Orietta Berti contro l’ex gieffina

Nel corso dello scontro, Antonella ha confessato a Micol che Edoardo Donnamaria ha deciso di toglierle il segui su Instagram, dopo aver scoperto diverse cose una volta uscito dalla casa. Insomma, le due se ne sono dette di santa ragione. Subito dopo, il conduttore ha interpellato le due opinioniste per sapere il loro punto di vista. Orietta Berti, come del resto era prevedibile visto i mesi trascorsi, si è scagliata ancora una volta contro la Fiordelisi.“Forse la ragazza mora non ha letto l’articolo di Vanity Fair, non ha letto l’articolo de Il Corriere della sera che la riguardano, e non ha neppure sentito il commento di Montano perchè se no non avrebbe avuto quell’atteggiamento baldanzoso…Quell’arroganza lì…”. Queste le parole di Orietta.

I commenti di Giulia Salemi e Sonia Bruganelli

Poi è stata la volta di Sonia Bruganelli, la quale ha voluto essere sincera come sempre.“Secondo me potrebbe godersi tutto il resto, soprattutto se vuole rendere oro quello che ha seminato in questi mesi…”. Queste le parole dell’altra opinionista. Anche Giulia Salemi ha voluto commentare, dicendo soltanto che questo confronto è sembrato piuttosto imbarazzante.