Sonia Bruganelli accusa duramente Oriana Marzoli “Cosa hai fatto”

Oriana Marzoli ha messo Luca Onestini in cattiva luce? La gieffina è stata accusata da Sonia Bruganelli, lei non ci sta e replica.

Una puntata davvero scoppiettante quella di ieri del Grande fratello vip. A sorpresa a lasciare la casa, con un televoto flash è stato Luca Onestini che ad un passo dalla finale è stato eliminato. Sembra che ad un certo punto, Sonia Bruganelli abbia attaccato Oriana Marzoli, accusandola di aver messo sotto una cattiva luce Luca. Ovviamente la gieffina è andata su tutte le furie. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Grande fratello vip, Luca Onestini a sorpresa eliminato dai giochi

Nel corso della puntata di ieri del Grande fratello vip purtroppo è stato eliminato Luca Onestini con un televoto flash. In settimana, sembra che Oriana non abbia reagito bene ad una domanda posta da Luca Onestini. Quest’ultimo le ha chiesto cosa sceglierebbe tra la vittoria del reality o Daniele Dal Moro, l’ex gieffino con il quale ha intrapreso una relazione all’interno della casa. Sonia Bruganelli, ha voluto commentare la risposta di Oriana, e pare che si sia scagliata contro di lei.“Se tanto fosse stata amica di lui non avrebbe sottolineato una cosa che era un gioco, far passare invece lui in cattiva luce, non ci ha pensato, lei pensa a se stessa”. Queste le parole di Sonia, che sono state condivise da Nikita Pelizon, che le ha dato ragione.“Sono d’accordo con lei, pensa a quello che va a comunicare a casa“. Queste le parole di Nikita.

Luca fa una domanda “scomoda” a Oriana, lei la prende male

Intanto, Oriana pare che non abbia perso tempo nell’accusare Luca, sottolineando il fatto che Onestini l’abbia messa in difficoltà facendole quella domanda.“La domanda era cosa preferisci o vincere o avere Daniele, voglio tutte e due le cose, adesso ho capito che non l’ha fatto con malizia”, ha detto Oriana. A quel punto, Alfonso Signorini avrebbe detto la sua dicendo “Ci starebbe che abbia voluto metterti in cattiva luce”. A quel punto però, Luca ha voluto smentire dicendo “Sarebbe sbagliatissimo, però, non è che devo tirare una spallata a qualcun’altro”. Oriana però, sembra non aver gradito affatto questa domanda, tanto da dire “Non mi aspettavo quella domanda”.

L’attacco di Sonia, il consiglio della Berti e la delusione di Oriana

Anche Signorini le avrebbe chiesto di rispondere e fare una scelta ed a quel punto Oriana avrebbe risposto dicendo “Voglio vincere e dopo fuori voglio lui”. Ennesima stoccata di Alfonso nei confronti della gieffina, rispondendole “Bisogna vedere se ti aspetta”. Le due opinioniste hanno commentato quanto accaduto. Orietta ha voluto dare alla Marzoli un consiglio dicendo “Ti conviene vincere poi a Daniele ci penserai”. La Bruganelli invece ne ha approfittato per farle un attacco dicendo “Se sei innamorata preferisci l’uomo. Tutta sta storia perchè l’hai fatta”.