La vita in diretta, Valeria Marini smentisce categoricamente “Non è corretto ciò che avete detto”

0 SHARES Condividi Tweet

Valeria Marini dietro una maschera de Il cantante mascherato? Arriva la smentita della conduttrice a La vita in diretta.

Valeria Marini è stata parecchio nominata nel corso della puntata de Il cantante mascherato. In molti hanno sostenuto che la showgirl fosse all’interno di una delle tante maschere, ma improvvisamente ed inaspettatamente è arrivata la smentita da parte della stessa Valeria. A La vita in diretta, Valeria ha tolto ogni dubbio, ma cosa ha riferito?

Valeria Marini nella maschera della Stella a Il cantante mascherato?

Valeria Marini, la nota showgirl italiana nella giornata di ieri è stata ospite a La vita in diretta e pare che inaspettatamente abbia fatto una rivelazione. Nell’ultima parte della puntata del programma di Matano si è parlato della trasmissione di Milly Carlucci, ovvero Il cantante mascherato. Ospiti in studio la stessa conduttrice, ma anche colei che si nascondeva nella maschera della Rosa e che è stata eliminata da Flavio Insinna, che ha utilizzato la sua maschera d’oro. Si trattava di Valeria Fabrizi.

La showgirl ospite a La vita in diretta

Al programma ha partecipato però anche Valeria Marini, la quale secondo diversi personaggi, pare si celasse dentro il costume di Stella. Valeria però, avrebbe negato di trovarsi all’interno di quella maschera, dicendo di essere del tutto impossibile, visto che nei giorni scorsi si trovava in Spagna e non poteva di certo essere a Il cantante mascherato. “Ero a Madrid fino a pochi giorni fa. Ho visto la trasmissione su RaiPlay”, ha detto la Marini nel corso della puntata di ieri de La vita in diretta.

La smentita di Valeria sulla partecipazione a Il cantante mascherato

Matano però, le avrebbe anche ricordato come lo scorso anno anche Cristiano Malgioglio per depistare il pubblico ed i giurati aveva detto di essere ad Instabul, quando in realtà era all’internod ella maschera SoleLuna. La replica della Marini non è tardata ad arrivare, dicendo “No no, non mettiamo sempre in mezzo Cristiano, io ero davvero in Spagna, nei giorni scorsi”. Poi la Marini ha aggiunto “Sto facendo avanti e indietro dalla Spagna, ma mi sarebbe piaciuto partecipare a Il cantante mascherato“. Insomma, avrà detto la verità o si tratta di un depistaggio?