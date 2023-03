Uomini e Donne, Desdemona decide di rivelare: “Perchè non ho querelato Maria”

0 SHARES Condividi Tweet

Desdemona, l’ex dama di Uomini e Donne cacciata dal programma, decide di raccontare la sua verità. Ecco cosa ha rivelato la donna.

A Uomini e Donne nelle scorse settimane è praticamente accaduto di tutto. Sappiamo bene che una dama di Uomini e Donne è stata cacciata da Maria De Filippi nei giorni scorsi, dopo che è stata smascherata da Armando Incarnato che ha portato in studio dei messaggi abbastanza compromettenti. Adesso a distanza di qualche giorno a parlare è stata Desdemona Balzano, la quale ha voluto dire la sua verità e spiegare i motivi per i quali ha sporto denuncia.

Desdemona Balzano, l’ex dama di Uomini e Donne cacciata

Desdemona Balzano nei giorni scorsi è tornata a parlare e si è espressa con un’intervista a Fanpage riguardo alcuni eventi di cui è stata protagonista a Uomini e Donne. Maria ha infatti cacciato l’ex dama dalla trasmissione dopo che Armando Incarnato ha deciso di smascherarla, portando in studio degli audio e delle chat piuttosto compromettenti.

Armando Incarnato e Gianni Sperti smascherano la dama

Incarnato ha presentato delle prove in trasmissione che fanno riferimento a tutta una serie di dichiarazioni fatte dalla donna fuori dal programma, dove pare che la diretta interessava si accordava con il suo manager che la istruiva sul comportamento da tenere in trasmissione. Secondo quanto riferito da Incarnato, quindi, Desdemona pare si comportasse in un certo modo all’interno del programma soltanto per visibilità e per avere la possibilità di partecipare all’Isola dei famosi o al Gf vip. Gianni Sperti avrebbe ascoltato questi audio e confermato le parole di Armando, motivo per il quale poi l’ex dama è stata cacciata da Maria.

Le parole di Desdemona che appare un fiume in piena contro il programma

A distanza di qualche giorno a parlare è stata proprio l’ex dama, Desdemona che ha voluto dire il suo pensiero al riguardo.“Ero frastornata, non capivo cosa stesse accadendo. Ho capito solo che c’erano dei miei audio che non ho dato il consenso affinché fossero riprodotti perché non sapevo di cosa si trattasse. Se Maria De Filippi ha ritenuto che non dovessi stare in studio, va bene. La rispetto, e infatti non l’ho querelata. Non ho querelato nemmeno la redazione e la Fascino. Rispetto agli audio, si tratta dello stralcio di una telefonata privata fatta con Alessandro Schiavone che è stata registrata”. Queste le parole dichiarate dalla donna nel corso di un’intervista, la quale ha deciso di querelare Armando Incarnato e Gianni Sperti.

Ecco i motivi che hanno spinto la donna a scagliarsi contro Armando e Gianni e non solo

“Non avevo acconsentito al fatto che Gianni Sperti ascoltasse quell’audio. Ho detto “no” tre volte perché volevo ascoltarli prima di decidere se farli ascoltare a terzi. Il contenuto di quell’audio, sebbene non riprodotto pubblicamente, è stato diffuso quando Gianni Sperti ha raccontato e commentato quello che aveva sentito. L’ho querelato insieme ad Alessandro Schiavone e Armando Incarnato”. Ad ogni modo, l’ex dama ha voluto andare oltre e raccontare tanto altro.“Prendere 5 frasi di una conversazione che dura un’ora equivale a decontestualizzarla. Non puoi prenderne uno stralcio e interpretarlo affinché il significato cambi. […] Non l’ho mai detto. Ho detto “Cercherò di stare lì dentro più tempo possibile”. Ma l’ho detto mesi prima. Può anche significare che intendevo conoscere più persone possibile, non che intendevo restare là per diventare famosa. La visibilità? Ho firmato un contratto in cui mi dicono che non avrei percepito alcun compenso ma che avrei potuto godere della visibilità che la trasmissione offre. È nel contratto, lo firmano tutti quelli che fanno parte del parterre. Per quanto riguarda l’amore, in trasmissione l’ho trovato per cui il format funziona”.