Gf vip, Alfonso Signorini mette in riga Antonella Fiordelisi “Hai sbagliato”

Antonella Fiordelisi bacchettata da Alfonso Signorini durante la puntata di ieri del Grande fratello vip. Cosa è accaduto?

Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello vip Antonella Fiordelisi, vuoi o non vuoi è stata una delle protagoniste indiscusse. Ad un certo punto, sembra che il conduttore Alfonso Signorini in diretta TV abbia in qualche modo rimesso al suo posto la modella Campana con una frase piuttosto pungente. Ma che cosa era accaduto nel dettaglio?

Gf vip, Antonella Fiordelisi bacchettata da Alfonso Signorini

Antonella Fiordelisi ha preso parte alla semifinale del Grande Fratello vip nella puntata che è andata in onda ieri nella serata di ieri lunedì 27 marzo 2023. Alfonso ha ospitato, dunque l’ex gieffina e fidanzata di Edoardo Donnamaria. Il conduttore però ad un certo punto pare sia stato costretto in qualche modo a mettere a tacere Antonella, dopo che quest’ultima per l’ennesima volta ha dimostrato di sentirsi superiore rispetto ai suoi ex coinquilini.

Antonella e la manifestazione di superiorità che non è piaciuta ad Alfonso

Tutto è accaduto nel momento in cui Antonella ha avuto la possibilità di commentare l’accesso di Edoardo Tavassi alla finale che si terrà la prossima settimana. La nota influencer nonché ex gieffina pare che abbia ancora una volta lanciato delle frecciatine ai suoi ex coinquilini che saranno i protagonisti della finale di questa lunga edizione del Grande Fratello vip. Ad un certo punto, si è intromessa nella conversazione Micol in Corvaglia e Antonella l’avrebbe zittita immediatamente dicendole “Tanto poi fra una settimana nessuno si ricorderà più di te”. Questa frase ha portato poi Signorini a punzecchiarla sottolineando che mentre Micol è una finalista, lei non è riuscita nello stesso intento.

Alfonso riprende Antonella anche durante il confronto con Tavassi

Non è di certo la prima volta che Alfonso riprende Antonella ed in passato era accaduto per gli sfondoni linguistici di quest’ultima. In un’occasione, il giornalista pare avesse preso in giro la modella per aver scelto di usare un’espressione latina in modo non usuale. Durante il confronto con la Tavassi, pare che la Fiordelisi se ne fosse uscita con una frase “Quousque tandem abutere patientia mia“. A quel punto, il conduttore l’avrebbe ripresa dicendole “Non si dice come hai detto tu, il motto corretto è quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra”.