Oggi è un altro giorno, interviene Checco Zalone ma fa un’incredibile gaffe

Checco Zalone fa irruzione nello studio di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone e commette una gaffe che ha dell’incredibile.

Checco Zalone fa un’irruzione ad Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone e pare che ad un certo punto abbia fatto una gaffe piuttosto clamorosa. Questo quanto accaduto nel corso della puntata del programma di Rai 1 andata in onda ieri lunedì 27 marzo. Ma che cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ospita Nicola Di Bari

Nel corso della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, andata in onda ieri lunedì 27 marzo Serena Bortone ha ospitato Nicola Di Bari. Poi, improvvisamente nel corso della chiacchierata con il cantante, Serena Bortone ha annunciato un ospite davvero inaspettato.“C’è uno dei più famosi comici italiani forse il più famoso, sta facendo una tournée in giro per l’Italia, che io quando ho visto ero in lacrime, è pugliese ed è…”.Queste le parole di Serena Bortone, che di fatto ha annunciato la presenza di Checco Zalone. Quest’ultimo infatti, ha fatto irruzione nel programma di Serena Bortone con un videomessaggio per il suo grande amico cantautore.

Irruzione in studio da parte di un noto comico Checco Zalone

Purtroppo però, in questo videomessaggio sembra che Zalone abbia fatto una gaffe, perchè pare che non sapesse il programma a cui avrebbe preso parte tramite un video.“Saluto tutta la tua splendida famiglia e anche la trasmissione dove.. ehm la Rai”. Queste le parole di Zalone che ha fatto ben intendere di non aver idea dove poi il suo videomessaggio sarebbe stato mandato in onda. Subito dopo, la conduttrice di Oggi è un altro giorno ha replicato alla gaffe di Checco.

La gaffe del noto comico pugliese

“Checco la Rai ti saluta. Sei un grande mi hai fatto ridere fino alle lacrime con il tuo spettacolo“, ha detto la Bortone. Ad ogni modo, il messaggio di Checco è stato particolarmente simpatico e divertente, anche perchè il comico ha preso in giro in modo ironico Nicola Di Bari.” Nicola, tu sei un punto di riferimento per noi non belli, mi ci metto anch’io. Ci sono certe immagini degli anni ’60 e ’70, con il tempo però sei migliorato sei diventato meno brutto”. I due pare che si siano conosciuti in occasione di una collaborazione per il film di Zalone, e poi sono diventati grandi amici.