Oggi è un altro giorno, Antonella Elia non si sente a proprio agio, le parole che dice alla Bortone, la reazione della conduttrice

Malore per Antonella Elia a Oggi è un altro giorno. Cosa è accaduto nello studio di Serena Bortone nella giornata di ieri?

Antonella Elia nella giornata di ieri è stata ospite a Oggi è un altro giorno e pare che ad un certo punto abbia confessato di stare male. La nota showgirl, che attualmente è una opinionista di Bella Mà, è stata ospite della puntata del programma di Serena Bortone e sembra che prima di iniziare l’intervista ha confessato di aver avuto dei problemi di salute legati all’emozione e all’ansia. Ma cosa le è accaduto?

Antonella Elia ospite a Oggi è un altro giorno

Antonella Elia è stata ospite nello studio di Oggi è un altro giorno nella giornata di ieri. Poco prima di iniziare la sua intervista nel programma di Serena Bortone, sembra che Antonella abbia confessato di aver avuto dei piccoli problemi di salute, dettati dall’ansia e dall’emozione. Seduta di fronte alla conduttrice, sembra aver detto “Quanta emozione. Io mi sento un poco a disagio e penso sempre di dire o fare cose sbagliate. Ho l’ansia da prestazione. Ho le palpitazioni e un leggero tremolio alle mani“.

Ansia e preoccupazioni, “malore” per la showgirl nello studio di Serena Bortone

La conduttrice vista l’agitazione di Antonella, ha cercato di metterla a proprio agio ma le cose sarebbero andate sempre peggio, visto che la Elia le ha detto “Scusate, mi è andata anche via la voce”. Nel corso dell’intervista, poi, Antonella Elia si è raccontata e lo ha fatto senza nessuna remora, parlando della sua infanzia e adolescenza. La Elia purtroppo quando era molto giovane ha perso la sua mamma e la cosa più incredibile è che purtroppo non ha ricordi di lei. Antonella racconta di essere cresciuta con i suoi nonni, il padre dopo poco si sarebbe rifatto una sua vita e poi purtroppo anche il padre è scomparso in modo terribile, vittima di un incidente stradale.

Antonella e la paura dell’abbandono

“Ho paura dell’abbondono. È come se inconsciamente fossi convinta che se mi affeziono a qualcuno poi è inevitabile che lo perda”, queste le parole di Antonella. Quest’ultima, a Serena ha anche confessato di aver avuto un terribile tumore al seno, ma di essere fortunatamente guarita. “Sono stata molto fortunata perchè l’ho avuto e ne sono uscita, sono guarita”.