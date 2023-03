Bella Mà, concorrente dice una parolaccia, la reazione di Diaco lascia tutti senza parole

0 SHARES Condividi Tweet

Bella Mà, un concorrente dice una parolaccia ma Diaco lo riprende in modo pacifico, dopo l’accaduto dei mesi scorsi.

Nel corso della puntata di ieri di Bella Mà, il programma di Pierluigi Diaco è accaduto qualcosa di imprevisto. Sembra proprio che in puntata un concorrente del talk di Rai 1 abbia pronunciato una brutta parola, ma senza esagerare. Il conduttore è dovuto intervenire , ma sembra che rispetto al passato non abbia detto nulla di particolare. Il conduttore radiofonico e televisivo in passato si è mostrato parecchio moralista e conservatore e come ricorderete, qualche mese fa ha bacchettato una signora la quale si è lasciata scappare una parolaccia. Nel pomeriggio di ieri, nello studio di Diaco si è verificata la stessa scena, ma la reazione del conduttore non è stata la stessa di qualche mese fa. Diaco, infatti, nella giornata di ieri ha soltanto invitato il giovane a tenere un comportamento diverso ed utilizzare un vocabolario che fosse più consono.

Bella Mà, il conduttore radiofonico e televisivo riprende un concorrente

Andando nel dettaglio, sembra che nel corso della puntata di ieri, nell’ultimo segmento della trasmissione, Diaco ha dedicato uno spazio alla rubrica Tutti in tuta, insieme ad Annalisa Minetti. I due rappresentanti delle squadre dei Boomer e della Generazione Z si sono lasciati parecchio andare in studio. La gara è stata vinta dalla concorrenti dei Boomer.

Diaco riprende un concorrente di Bella Mà, il suo atteggiamento diverso rispetto al passato

Sul finire della trasmissione, poi, il giovane concorrente si sarebbe lasciato andare ad una frase non proprio appropriata e subito Diaco lo ha ripreso.“Stefano ti invito ad un vocabolario all’altezza di questa straordinaria, inconsueta, surreale ed immotivata trasmissione di oggi”. Queste le parole di Diaco che è stato parecchio clemente con il concorrente, niente a che spartire con l’atteggiamento tenuto alcuni mesi fa e per cui è stato parecchio bacchettato da colleghi, amici e semplici utenti social.Il programma di Rai 2 continua ad essere uno dei più amati degli ultimi tempi.

Ascolti sempre più alti per il programma di Rai 2

Pare che Diaco in questi mesi abbia apportato diverse modifiche allo show, rendendolo sempre più interessante e lo testimoniano gli ascolti che sono sempre più alti e in alcuni casi hanno anche sfiorato l’8% di share.