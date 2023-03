Uomini e Donne, botta e risposta tra Armando e Gianni Sperti e poi Armando con una battuta lo zittisce

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un nuovo acceso scontro tra Armando Incarnato e Gianni Sperti.

E’ andata in onda proprio ieri, mercoledì 29 marzo 2023, una nuova puntata di Uomini e Donne nel corso della quale grandi protagonisti sono stati ancora una volta Gemma Galgani e Silvio, ma non solo. I telespettatori hanno anche avuto modo di assistere ad uno scontro tra Armando Incarnato e Gianni Sperti. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Nuovi scontri a Uomini e Donne

A Uomini e Donne non mancano mai gli scontri e le polemiche. Ed anche nel corso della puntata andata in onda ieri i telespettatori hanno avuto modo di assistere a nuove liti tra i protagonisti dello show. In particolar modo grandi protagonisti della puntata sono stati Gemma Galgani e Silvio la cui conoscenza è ormai terminata. Nello specifico a prendere la decisione è stato Silvio dopo che la Galgani ha deciso di non trascorrere insieme a lui una notte a Novara. Molti sono stati coloro che si sono scagliati contro l’uomo difendendo Gemma, tra questi anche Armando Incarnato che senza pensarci più di una volta ha difeso la dama torinese. Armando ha accusato Silvio di aver scelto di andare via solamente perchè non è riuscito a concludere “sessualmente“. E ha precisato che forse Gemma non si sentiva ancora pronta. Armando ha poi concluso il suo intervento affermando “Io non mi sono mai permesso di fissare un appuntamento di sess*”.

Gianni Sperti contro Armando

Ad un certo punto nella discussione è intervenuto anche Gianni Sperti per scagliarsi contro Armando. Nello specifico l’opinionista non accetta il fatto che Incarnato abbia rivolto delle accuse a Silvio dato che nel corso degli anni precedenti anche lui non si è comportato benissimo nei confronti di alcune donne. Parole queste alle quali si sono susseguite poi quelle dello stesso Silvio che ha accusato Armando di essere a Uomini e Donne solamente per visibilità. Armando ha poi proseguito accusando Silvio di aver interrotto la conoscenza con Gemma perchè non è riuscito a raggiungere l’obiettivo desiderato. Maria De Filippi ad un certo punto ha domandato a Gemma se ha intenzione di rivedere Silvio oppure no. Parole alle quali Gemma ha risposto mostrandosi dubbiosa ma allo stesso tempo desiderosa di chiarire con il cavaliere anche se secondo la De Filippi lui non sembrerebbe essere intenzionato ad alcun chiarimento. Una sensazione poco dopo confermata dall’uomo. La discussione tra Gianni e Armando è poi andata avanti per un po’. Armando ha continuato a difendere Gemma sottolineando che la conferma del suo interesse è da trovare nel fatto che abbia deciso di prendere un treno per andare a Novara e non nel fatto che non abbia voluto andare oltre con Silvio.

Il battibecco tra l’opinionista e il cavaliere

La discussione tra i due è poi proseguita quando in studio è arrivata per Armando una nuova dama. Poco dopo tra Gianni e Armando è nata una discussione che però ha divertito i telespettatori. L’opinionista ha criticato il look del cavaliere e di preciso i suoi capelli definendoli “imbarazzanti“. Armando da parte sua ha però risposto criticando i capelli dell’opinionista e rivelando di aver chiesto al suo parrucchiere di farli come i suoi. Insomma, il trono over continua tanto ad appassionare i telespettatori a differenza del trono classico ed in particolare del trono di Nicole Santelli per il quale i telespettatori non provano particolare interesse in quanto vedono la ragazza poco spontanea.