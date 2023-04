Uomini e Donne, Armando Incarnato massacrato da Gianni Sperti, Maria De Filippi interviene e lo zittisce

0 SHARES Condividi Tweet

Armando Incarnato e Gianni Sperti se ne dicono di santa ragione. Interviene Maria De Filippi e zittisce l’opinionista.

Armando Incarnato è uno dei protagonisti del trono over di Uomini e Donne ormai da diversi anni. Il bel cavaliere napoletano, riesce sempre a trovare il modo per stare al centro dell’attenzione e proprio nella nuova puntata di Uomini e Donne è stato il protagonista di uno scontro piuttosto acceso. Questa volta Armando non ha avuto da ridire nei confronti di qualche dama o altri cavalieri, ma lo scontro è avvenuto con Gianni Sperti. Ma per quale motivo?

Uomini e Donne, scontro tra Armando Incarnato e Gianni Sperti

Armando Incarnato è stato protagonista di uno scontro piuttosto acceso con Gianni Sperti nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne. L‘opinionista si è lamentato del comportamento di Armando che era uscito dallo studio. “Volevo dire a tutti i partecipanti che non è un privilegiato, anche voi potete uscire quando volete, usciamo tutti dallo studio e lo lasciamo vuoto”. Queste le parole di Gianni, molto infastidito dal gesto del cavaliere, il quale una volta rientrato non ha tardato a rispondere.

Gianni una furia contro il cavaliere

“Ti devo dire perchè sono uscito? Sono uscito perchè il signore alle mie spalle ha detto tre volte una cosa che a me non è piaciuta, mi sono innervosito e sono andato a fumare una sigaretta fuori”. Le parole di Armando però, non hanno convinto Gianni, il quale ha replicato ancora con parole al veleno, ricordandogli di non essere un privilegiato nel programma.

Armando replica alle parole di Gianni, poi interviene Maria De Filippi

“E’ maleducazione alzarsi e uscire. Maria stava parlando”, ha detto Gianni che in questi anni abbiamo imparato a conoscere e sappiamo bene che quando qualcosa non gli va giù non riesce proprio a mantenere la calma. A quel punto però, è intervenuta proprio la padrona di casa, Maria De Filippi che ha in qualche modo giustificato Armando.“Ho capito perchè è uscito. Non è la prima volta che esce. Se lui esce a me non mi cambia niente, lascialo uscire. Se invece iniziava una discussione sull’argomento lo avrei dovuto interrompere”. Queste le parole di Maria che ha aggiunto il fatto che anche Tina spesso esce dallo studio, ma Gianni ha avuto qualche dubbio al riguardo dicendo “Lui non è lei”.