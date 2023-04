Lavinia Mauro e Alessio, il commento di Gianni Sperti è al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Lavinia Mauro, l’ex tronista sceglie Alessio Corvino e dopo la scelta pubblicano il primo scatto di coppia. Ecco il commento a sorpresa di Gianni Sperti.

Lavinia Mauro, la nota tronista di Uomini e Donne dopo la scelta è tornata sui social e si è mostrata per la prima volta insieme al suo fidanzato. Il suo percorso all’interno del programma di Maria De Filippi è durato circa sette mesi e si è concluso proprio nei giorni scorsi. La sua scelta è stata Alessio Corvino che tra l’altro le ha fatto anche una bellissima dichiarazione d’amore, chiedendole di voler essere la sua fidanzata. Il ritorno dell’ex tronista sui social però non è stato proprio come sperava. A sorpresa è arrivato un commento shock.

Uomini e Donne, la tronista Lavinia Mauro sceglie Alessio Corvino

Nella giornata di ieri, martedì 4 aprile è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne ed è andata in scena la scelta di Lavinia Mauro. La tronista ha scelto Alessio Corvino ed entrambi insieme hanno lasciato il programma. Dopo aver vissuto tante emozioni in studio, la tronista è tornata sui social ed ha pubblicato la prima foto di coppia insieme al nuovo fidanzato. In questa foto i due appaiono molto felici, intenti a scambiarsi un bacio molto appassionato.

Tanti i commenti per la nuova coppia dopo il post sui social

“L‘inizio della nostra favola”, ha scritto l’ex corteggiatore e dunque il fidanzato della Mauro. Sotto al post diversi hanno voluto dedicare un pensiero alla neo coppia, anche ex volti del programma a cominciare da Federico Nicotera e Carola Carpanelli che si trovavano in studio. Anche Ida Platano ha parlato, dicendo che si tratta di una bellissima coppia. A sorprendere di più è stato il commento di Gianni Sperti, l’opinionista del programma.

Il commento di Gianni Sperti che non passa inosservato

“Manchi già Lavinia e mi mancheranno anche le segnalazioni di Alessio”. Queste le parole di Gianni che già durante la scelta avvenuta in studio, non aveva nascosto le sue sensazioni e la sua emozione per una coppia a cui si è legato tanto in questi mesi. Lavinia e Alessio, sono una delle coppie più amate di questa edizione del programma.