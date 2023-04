Eros Ramazzotti nella bufera, non è ancora andato a conoscere il nipote, sui social lo massacrano

0 SHARES Condividi Tweet

Eros Ramazzotti, fidanzato e nonno, finisce al centro della polemica. Il cantante non è ancora andato a conoscere il nipote. I fan lo criticano.

Eros Ramazzotti, grande artista di fama internazionale è stato spesso sotto i riflettori anche per via della sua vita sentimentale. Ha alle spalle due matrimoni molto importanti dai quali ha avuto diversi figli. La sua primogenita, Aurora Ramazzotti nata dal matrimonio con Michelle Hunziker è da pochi giorni diventata mamma del piccolo Cesare facendo diventare Eros e la conduttrice nonni per la prima volta. In queste ore, Eros ha condiviso sui social la gioia immensa per essere diventato nonno.

Eros Ramazzotti diventa nonno, è nato il piccolo Cesare

Eros Ramazzotti nei giorni scorsi è diventato nonno per la prima volta, dopo la nascita di Cesare il figlio di Aurora Ramazzotti. Il cantante in queste ore è stato letteralmente travolto dall’emozione ma anche da una polemica. Il piccolo è venuto al mondo alcuni giorni fa, in Svizzera, in una clinica per volere di Aurora e del suo compagno. Ebbene, il cantante non è ancora andato a trovare il nipote e di conseguenza a conoscerlo e questo gli è stato rimproverato dai fan. Tutti si aspettavano che vista la gioia immensa di diventare nonno per la prima volta, Eros volasse in Svizzera per correre da Cesare e conoscerlo.

Il cantante non è ancora andato a conoscere il nipote

Così però non è stato. Proprio nelle scorse ore, sul profilo Instagram del noto cantante si è capito che attualmente Eros è impegnato con il suo lavoro, in tour, impegni che non gli hanno permesso di poter andare a trovare il nipote. A pubblicare qualche foto poco fa è stata la sua nuova compagna, Dalila Gelsomino. Di questa storia se ne era parlato qualche giorno fa, eppure soltanto adesso è arrivata l’ufficialità da parte dei diretti interessati.

Le polemiche dei fan dopo le foto pubblicate dalla nuova fiamma di Eros

Dalila ha pubblicato delle foto che la ritraggono proprio al fianco di Eros per la prima volta. Ebbene, è stato proprio questo dettaglio a non piacere ai fan i quali hanno sottolineato che come il cantante trova il tempo per stare insieme alla sua compagna, dovrebbe trovarlo anche per stare vicino alla figlia e di conseguenza al nipotino. Molti hanno lamentato questa mancanza piuttosto grave. Aurora non si è comunque espressa, anche perchè da quando ha partorito si è concessa una pausa dai social per dedicarsi al piccolino.