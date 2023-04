Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, le Iene ripropongono lo scherzo, il web si rivolta

0 SHARES Condividi Tweet

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, riproposto lo scherzo de Le Iene. Montano le polemiche sui social.

Natalia Paragoni ed Andrea Zelletta stanno vivendo un momento davvero molto felice, per via della gravidanza. Tra pochi mesi diventeranno genitori di una bambina e per questo sono davvero al settimo cielo. Li ricordiamo sicuramente per essere stati i protagonisti a Uomini e Donne, lui come tronista e lei come corteggiatrice, ma anche per qualcos’altro. Un paio di anni fa, i due sono stati i protagonisti di uno scherzo organizzato da Le Iene che ha fatto parecchio discutere e che è stato riproposto proprio nelle scorse ore dall’emittente di Italia 1. Qualcosa però non è piaciuto.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta al settimo cielo per la gravidanza

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta un pò di tempo fa sono stati i protagonisti di uno scherzo organizzato da Le Iene che di certo non è passato inosservato ed è stato considerato anche piuttosto crudele. Già in passato in molti avevano criticato il programma per aver organizzato questo tipo di scherzo, facendo credere a Natalia che il fidanzato la tradisse. L’ex tronista durante lo scherzo, ha fatto credere alla fidanzata di averla tradita ma ancor di più di aspettare un figlio da questa “amante”.

Lo scherzo delle Iene di tre anni fa riproposto in questi giorni

La reazione della Paragoni aveva sconvolto tutti quanti, proprio perchè per lei è stato un momento di grande sofferenza e dolore. Natalia infatti, non ha fatto altro che piangere, urlare a squarciagola contro il suo fidanzato ed anche contro i genitori che nel frattempo erano insieme a lei.

Le polemiche sui social

In questi giorni, lo scherzo è stato riproposto e sono tornare le critiche, anche perchè in questo momento, come abbiamo già avuto modo di anticipare, i due stanno vivendo un momento davvero molto emozionate. Tra pochi mesi infatti i due diventeranno genitori per la prima volta. Già, ai tempi lo scherzo non era affatto piaciuto al pubblico, che lo aveva considerato davvero eccessivo e crudele, ed il fatto che sia stato riproposto in questo momento, è piaciuto ancora meno, visto che Natalia è incinta. Tante le polemiche sui social contro il programma. I diretti interessati però, non hanno minimamente commentato la vicenda.