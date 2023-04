Cesare Cremonini innamorato di una famosa giornalista Rai, la love story è appena iniziata

0 SHARES Condividi Tweet

Cesare Cremonini, il noto cantante bolognese avrebbe una relazione con una nota giornalista di casa Rai. L’indiscrezione è stata lanciata dal settimanale Chi.

Cesare Cremonini, noto cantante bolognese uno tra i più amati di sempre torna sotto i riflettori per via della sua vita sentimentale. Il cantante ha archiviato la sua storia d’amore con Martina Maggiore, e adesso starebbe frequentando un’altra donna che non è proprio sconosciuta nel mondo della televisione italiana. Si tratterebbe di una giornalista Rai. Ma come stanno davvero le cose?

Cesare Cremonini, la fine della storia con Martina Maggiore

Cesare Cremonini è stato sempre molto riservato e per questo motivo della sua vita privata non abbiamo mai avuto tante informazioni. Una cosa è certa, che negli ultimi anni è stato fidanzato con Martina Maggiore, ma adesso questa relazione è naufragata. I due sono stati fidanzati per circa due anni e mezzo e la notizia della fine del loro amore è arrivata proprio per mano della giovane qualche mese fa, attraverso un post su Instagram. Non sappiamo per quale motivo sia finita tra loro, le cause della rottura non sono state svelate ne da Cesare, ne tanto meno dalla stessa Martina.

La nuova fidanzata di Cesare, di chi si tratta?

Secondo un’indiscrezione che è stata lanciata dal settimanale Chi Magazine, Cesare starebbe frequentando una delle giornaliste più affascinanti ed anche una delle più importanti di casa Rai. Si questo se ne è parlato della rubrica intitolata Chicche di Gossip, sul settimanale Chi. Ad ogni modo, non è stato svelato il nome della giornalista in questione, ma si dice che questa relazione sia nata da poco e che per questo motivo Cesare stia mantenendo il massimo riserbo.

Il passato sentimentale del cantante bolognese

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Cesare è stato sempre molto riservato ma abbiamo diverse notizie circa il suo passato sentimentale. Oltre a Martina, altra certezza è la relazione che il cantante ha avuto con una collega, ovvero Malika Ayane. Proprio la canzone Hello, interpretata da entrambi, è ispirata alla loro storia d’amore. La relazione tra i due artisti è durata qualche anno, esattamente dal 2009 fino al 2011.