La vita in diretta, Alberto Matano senza freni in diretta lascia tutti a bocca aperta: “Cosa avete fatto”

Alberto Matano, al timone de La vita in diretta, ogni pomeriggio su Rai 1 sta riscuotendo un grandissimo successo in termini di ascolto e lui, fierissimo di questi risultati, ci tiene sempre a ringraziare il suo pubblico che lo ama e lo segue così numeroso. Vediamo cosa ha detto in puntata.

Alberto Matano in diretta al colmo della felicità: “Fate volare La vita in diretta”

Alberto Matano ieri, 4 aprile è andato in onda, come ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, al timone del suo seguitissimo programma La vita in diretta che sta riscuotendo un successo incredibile. E così il padrone di casa, dopo aver salutato e ringraziato tutti i suoi ospito Elenoire Casalegno, Luisella Costamagna, Ignazio Moser e Roberta Capua ha detto così al pubblico che lo segue da casa: “Ringrazio soprattutto voi che anche ieri ci fate volare ogni giorno.”

Anche una suo ospite, la signora Rosina di 101 anni gli ha detto confermando che il suo programma è amatissimo da ogni fascia di età: “Io guardo solo La vita in diretta perché è un programma istruttivo.”

A La vita in diretta arriva Laura Pausini che dice: “Voglio fare un annuncio”

Ieri durante la fine della puntata de La vita in diretta è arrivata a sorpresa, con un intervento telefonico meravigliando tutti, Laura Pausini che sta festeggiando i 30 anni di carriera e ha detto: “Questa sera c’è un appuntamento importante dopo il TG, Laura30. Oddio, adesso mi emoziono, vedrete il riassunto della maratona realizzata in sei mesi.”

E poi ha aggiunto: “Abbiamo passato tutti degli anni difficili in cui anche io mi sono sentita giù di morale e volevo dare una spinta a chi si sente come me. E poi perché è importante fare altrimenti si vive di soli ricordi”.

Poi Matano le ha chiesto se parte per la luna di miele visto che si è sposata da poco con il suo compagno, Paolo Carta e lei gli ha risposto: “Noi la Luna di miele la faremo in tour.”

Alberto Matano le ha detto: “Io ammiro la tua energia” e lei ha replicato così: “Ma anche io sono un tuo fan. Io ammiro la tua arte ed il tuo talento ma anche la semplicità e l’energia.”