Federico Fashion Style al veleno contro Selvaggia Lucarelli: “Cosa dicono tutti su di lei”

Federico Fashion Style ha attaccato Selvaggia Lucarelli svelando come lei si comportava con lui durante il programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle, quando lui è stato concorrente e la Lucarelli, come al solito, in giuria. Vediamo cosa ha detto.

Federico Fashion Style duro attacco a Selvaggia Lucarelli

A Ballando con le Stelle del 2021 ha partecipato, come concorrente, Federico Fashion Style che, più volte, ha fatto i conti, litigando, con Selvaggia Lucarelli.

Ora Federico ha deciso di rivelare al Peppy Night come si è comportata con lui la Lucarelli, una delle giurate del programma insieme a Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e, come presidente di giuria Carolyn Smith.

Federico Fashion Style ha detto: “Stai guardando la sua foto? Non è come la vedi qui, è tutto filtro. Ti avvicini alla fotografia, ma è un filtro… Lei secondo me è una grande persona, una grande mente, è molto brava nel suo lavoro di giornalista. Purtroppo. non ha cuore questa donna e non è una cosa che dico io, lo dicono tutti. Alla fine, Ballando con le Stelle è uno show dove si impara a ballare. Io tutti i giorni facevo cinque o sei ore di prove”.

E poi ha continuato come un fiume in piena: “A lei non importava se io ballavo bene o meno, lei voleva soltanto sapere della mia vita, delle cose per creare un po’ di rumore. Poi è normale, la tv è fatta anche di questo. A me non importava nulla, ma quest’anno Iva Zanicchi l’ha massacrata. Lei è una donna di 85 anni e stava lì per ballare. Secondo me ci vuole un po’ di rispetto per le persone”.

Federico Fashion Style: “Non è vero quello che si dice sul mio compenso”

Selvaggia Lucarelli lo aveva accusato di aver fatto coming out a chi lo ha più pagato e cioè a Verissimo ma Federico ha contrastato questa tesi e ha detto la sua verità: “Cosa ha detto del mio coming out? Ho letto un po’ di cose su internet. Lei dice che già lo sapeva. Però non ha mai avuto il coraggio. Poi ha parlato dell’esclusiva di Verissimo, ma non è andata come dice lei. Non ho preso cifre enormi come scrivono. Il budget era normale classico come le altre volte che sono andato da Silvia Toffanin. Sono andato perché volevo essere sincero e raccontare la verità a tutta Italia, visto che terze persone stavano parlando al posto mio. Ma davvero non c’erano tutti i soldi di cui parlano”.