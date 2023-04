Cristina Marino nella bufera, si mostra impegnata negli allenamenti dopo il parto e la massacrano di critiche, il messaggio più duro da parte di una dottoressa

0 SHARES Condividi Tweet

Cristina Marino, moglie di Luca Argentero ha sempre mostrato di tenere molto al suo aspetto fisico e di dedicare allo sport una buona parte del suo tempo. L’ha mostrato mentre era in attesa sia della prima figlia, Nina Speranza che del secondo bambino avuto da poco, Noè Roberto allenandosi fino a pochi giorni prima del parto e subito dopo aver partorito. Cristina Marino, per questo è sempre finita sotto attacco degli haters e lei sì è sempre difesa molto bene. Vediamo ora cosa è accaduto qualche giorno fa. E come ha reagito all’ennesimo attacco.

Cristina Marino attaccata per gli allenamenti post parto

Cristina Marino ha partorito il 16 febbraio ma sui social si è già mostrata impegnata nell’attività fisica di recupero post partum.

Cristina Marino, che è solita dispensare sui social consigli per tenersi in forma o ritornare in forma, è stata duramente attaccata per questo è ha risposto così: “Vi raccontate scuse per non tornare ad allenarvi”. E poi ha aggiunto: “Volevo affrontare il tema allenamento post parto e rispondere ai vostri commenti, Bifancyfit non è per tutti: è studiato apposta per non raccontarsi scuse, mentre mi rendo conto che per non allenarci ce ne raccontiamo tante. Il mio metodo te lo impedisce: è un piano studiato per qualsiasi esigenza, per chi dice: ‘Non ho tempo’ o ‘Non ho spazio’. Quindi no scuse.”

E poi ha anche spiegato che il suo secondo parto non è avvenuto in modo naturale ma le hanno praticato un taglio cesareo nonostante questo è tornata a fare sport dopo 40 giorni: “Salvo che un medico non dia parere contrario, ci si può allenare dopo 40 giorni, anche dopo un cesareo. Informatevi bene. Mi rendo conto che c’è poca informazione riguardante il benessere psicofisico. Io faccio il mio, non mi permetto di parlare per bocca di chi ha fatto medicina. Allenarsi si può, ci devono solo essere le condizioni per poterlo fare. E se l’ho fatto, evidentemente le mie c’erano.”

Il web la sommerge di critiche

Dopo questo chiarimento, il popolo del web le ha fatto ricade addosso una serie di critiche e, tra queste è spuntata una di una dottoressa che ha scritto così:

“È veramente un cattivo messaggio quello che viene passato con questo video. Un allenamento precoce prima dei 3 mesi danneggia il pavimento pelvico e la parete addominale che ancora è diastasata fisiologicamente dalla gravidanza. Assolutamente sconsigliato questo tipo di allenamento e ancora peggio quello che la neo-mamma debba rimettersi in forma prima del tempo necessario». E poi ha anche aggiunto: «Io questa società non la reggo più. Essere normali è diventato anormale e inadeguato. Mi sento così a disagio a volte che odio il mio corpo per quello che è e non quello che dovrebbe diventare per gli standard della società.”