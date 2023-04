Ambra Angiolini mostra il nuovo tatuaggio e dice: “Nel 2016 lo aveva detto che sarebbe accaduto”, il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Ambra, sempre amatissima e seguitissima, ha mostrato sui social e, in particolare su Instagram, il nuovo tatuaggio che ha deciso di fare e ha anche spiegato che significato ha per lei e cosa simboleggia.

Vediamo cosa ha detto.

Ambra mostra il suo nuovo tatuaggio e svela che significato ha per lei

Ambra, sempre molto attiva sui social, ha mostrato a tutti i suoi follower il tatuaggio che ha deciso di fare e ha scritto coì a corredo della fotografia che ha pubblicato: “La mia rinascita dopo le ferite del passato”.

Ambra Angiolini è di nuovo innamorata dopo la fine dolorosa della sua lunga storia d’amore con l’allenatore Massimiliano Allegri. Ora si è mostrata a tutti al fianco dell’attore Andrea Boschi ed, evidentemente anche lui la sta aiutando in questo nuovo percorso, come lo ha definito lei stessa “di rinascota”.

Il tatuaggio simboleggia tre bellissime farfalle che volano una dietro l’altra. Un disegno che nasconde un messaggio molto importante.

Il suo messaggio sui social è stato questo: “Il 20 febbraio del 2016, in un momento di vita abbastanza “acido”, ho postato su questa pagina la promessa che mi ero fatta. L’avevo riassunta in un verso di Alda Merini: “ Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere “ ( Alda Merini ) … sono uscite”..

La reazione dei figli

Ambra ha due figli, Leonardo che ha 17 anni e Jolanda che ne ha 19 anni. I ragazzi sono legatissimi sia alla madre che al padre, Francesco Renga e, proprio la figlia ha commentato il post della mamma con un cuore.

Jolanda, che sui social è sempre molto criticata e offesa per il suo aspetto fisico perché le dicono sempre che è molto più bella la mamma di lei, si è fidanzata con un ragazzo che si chiama Filippo Carrante.

Pare che il ragazzo piaccia molto ai genitori, Ambra e Francesco, infatti, è stato proprio Renga a commentare una foto pubblicata dalla ragazza che la ritrae insieme al suo fidanzato con una faccina che sospira, certamente in segno di approvazione ma anche simpaticamente per prendere in giro con tanto affetto e amore la figlia che ormai non è più una bambina. Renga ha mostrato così di non essere geloso ma solo di tenere tantissimo alla figlia.