LDA lascia i social e spiega il perchè, fan preoccupatissimi

Il figlio di Gigi D’Alessio, ovvero Luca conosciuto meglio come LDA sta facendo preoccupare i fan per via di un’assenza misteriosa dai social. Ecco le sue parole.

LDA o meglio Luca D’Alessio il figlio del noto cantautore e figlio di Gigi sta facendo preoccupare i suoi fan. Nelle scorse ore il giovane cantautore ha pubblicato una Instagram stories, giustificandosi con i suoi follower per via della sua assenza dai social. E’ da qualche giorno che il cantante è assente dai social e questa sua assenza improvvisa non è affatto piaciuta ai suoi fan. Ma per quale motivo il figlio di Gigi si è preso questa sorta di pausa dai social?

LDA, il cantante sparito dai social per diversi giorni

LDA, conosciuto per essere un noto cantante che ha avuto un grande successo ad Amici di Maria De Filippi è anche il figlio di Gigi D’Alessio, il noto cantautore napoletano. Reduce da un discreto successo ottenuto al Festival di Sanremo, il giovane in queste ore è tornato sui social, dopo qualche giorno di silenzio che ha preoccupato i suoi fan. Questa assenza è stata giustificata dallo stesso Luca. Ma cosa ha riferito il giovane cantante?

Il giovane torna e giustifica la sua assenza

«Mi sono preso un po’ di giorni di stop dai social perché ne sentivo veramente il bisogno», queste le parole di Luca, che ha scritto un post sui social. Poi il giovane ha anche aggiunto altro.«Staccare un secondo la spina da tutti i pensieri che mi girano per la testa h24». Queste ancora le parole del giovane che parla di pensieri, senza andare oltre. Se da una parte il figlio di Gigi D’Alessio ha rassicurato i suoi fan tornando sui social, dall’altra però ha continuato a farli preoccupare, per via delle sue parole.

La preoccupazione di Luca e dei suoi fan

Molto probabilmente, dopo i tanti impegni lavorativi dettati sia dalla partecipazione al Festival che dall’inizio del uso tour “LDA live”, Luca ha ritenuto opportuno allontanarsi un pò. «Mi sono regalato un po’ di tempo per Luca. Ma da oggi si ritorna più forti di prima», ha detto Luca su Instagram. Molto probabilmente il giovane è anche parecchio emozionato di iniziare questo nuovo capitolo della sua vita artistica. Poi, il figlio di Gigi ha concluso il suo post, scrivendo “Ci vediamo ai live amori”.