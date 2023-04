Belen, l’incredibile richiesta del fan che fa diventare la mamma una furia, la risposta è da applausi

0 SHARES Condividi Tweet

Belen è sempre molto attiva sui social se si escludono quei momenti di malessere fisico o psicologico che capitano a tutti e che richiedono un allontanamento per recuperare le energie di cui un po’ tutti, in certi periodi della vita, ci sentiamo carenti.

Ogni volta che Belen, indiscutibilmente bellissima, posta le sue foto, tantissimi sono gli apprezzamenti ma, purtroppo per lei, altrettanti sono i suoi detrattori, di solito mossi da gelosia e invidia perché è difficile riuscire a trovare qualcosa che non vada sia a livello fisico che lavorativo a Belen che sa sempre stare al centro della scena ed è sempre all’altezza delle trasmissioni in cui lavora. Ma vediamo che richiesta le ha fatto un fan che ha fatto perdere la pazienza alla mamma, che ha deciso, e non é certo la prima volta, di intervenire e rispondere per le rime.

Un fan fa una richiesta incredibile a Belen e interviene la mamma Veronica Cozzani che lo mette a posto

Un fan, sui social, ha scritto così a Belen: “Scusa Belen, sei bellissima. Ho un mio cugino in Argentina, non ha lavoro. Se dice che è tuo cugino o zio o nonno lo mettono a lavorare in tv come i tuoi parenti. Fammi questa cortesia, grazie”.

La mamma di Belen, Veronica Cozzani ha messo subito in riga il fan e gli ha risposto a muso duro: “Sarebbe meglio che tu diventassi famoso, così non devi chiedere la cortesia a nessuno. Vediamo se ce la fai”.

I fan la criticano, risponde mamma Veronica

Oltre a tutti i commenti di ammirazione c’è stato anche chi ha criticato Belen dicendo che usa troppi filtri e mamma Veronica ha subito controbattuto: “Belu non ha bisogno di modifiche perché ha un corpo bello”, un altro ha scritto: “Pensavo fosse Rosa Perrotta” e mamma Veronica ha risposto così: “Continua a raccontare la tua favola”.

Poi c’è stato anche chi le ha fatto notare che ha uno sguardo spento e sempre mamma Veronica ha risposto per la figlia, che invece ignora sempre tutti gli attacchi, così “Hai un’anima nera”.