Memo Remigi ancora pieno di rabbia, una furia contro Serena Bortone e Jessica Morlacchi

Tutti ricordano molto bene la puntata di Oggi è un altro giorno in cui Memo Remigi diede una pacca a Jessica Morlacchi e lei sgranò gli occhi per il gesto che, evidentemente, non accettò né ritenne goliardico come, al contrario, era nelle intenzioni di Memo Remigi, a suo dire. Dal giorno dopo, Memo Remigi fu espulso dal programma e, da essere uno degli “affetti stabili” si è ritrovato fuori senza poter dire o spiegare le ragioni di quel gesto se non in pochissimi frangenti quali ad esempio ai microfoni di Striscia la notizia che ha voluto sentire la sua versione. Ma Memo Remigi non ha accettato di essere qualificato come un ”molestatore” e, a distanza di mesi continua a difendere strenuamente la sua posizione di uomo pulito e non volgare. Vediamo cosa ha detto.

Memeo Remigi: “Mi hanno rovinato la carriera”

Memo Remigi, che è stato allontanato non solo dalla trasmissione condotta da Serena Bortone “Oggi è un altro giorno” ma anche da tutta la azienda Rai, ha rilasciato una lunga intervista al magazine Chi in occasione della quale ha presentato il suo libro autobiografico Sapessi com’è strano.

Ma l’occasione è stata anche giusta per parlare di ciò che è accaduto in trasmissione e di Serena Bortone ha detto: “Non ce l’ho con lei, c’è l’ho con questa situazione che mi ha rovinato la carriera”.

Ma poi ha anche detto: “A livello umano mi aspettavo di più. La mia presenza portava qualcosa al programma anche perché a quell’ora nel primo pomeriggio c’è il mio pubblico.”

Memo Remigi durissimo con Jessica Morlacchi: “Pensavo che avrebbe sdrammatizzato”

Memo Remigi ha avuto da ridire anche parole dure contro l’altra protagonista di questa vicenda oltre a lui, Jessica Morlacchi e di lei ha detto: “Eravamo amici da due anni e pensavo che avrebbe sdrammatizzato, che avrebbe spento l’incendio sul nascere.”

Però, Remigi, freddo e lucido ha anche ammesso: “Ho commesso un errore gravissimo … per colpa del mio carattere scanzonato. Quando Valerio Staffelli mi ha consegnato il Tapiro d’oro ho detto che ero stato un pirla e poi ho aggiunto, state attenti quando fate gli scherzi perché anche se vi sembrano ingenui le conseguenze possono essere gravissime.”