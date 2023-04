Chiara Ferragni, la sua amica si rifiuta di farle un video, come reagisce la moglie di Fedez

0 SHARES Condividi Tweet

Chiara Ferragni, attualmente in Africa insieme ai suoi amici chiede all’amica di farle un video ma quest’ultima le dice di no. La sua reazione?

Chiara Ferragni è una imprenditrici digitali più conosciute in tutto il globo e una tra le più seguite di sempre. Recentemente l’abbiamo vista al Festival di Sanremo, dove è stata la co-conduttrice di Amadeus per la prima e l’ultima serata della kermesse. Ad ogni modo, è stata anche la protagonista della Fashion week milanese ed è sempre attiva sui social. Ebbene, proprio in queste ore, Chiara ha postato diverse Instagram stories, comunicando a tutti di essere in Africa insieme ad un gruppo di amici e collaboratori. E’ accaduto però, qualcosa di imprevisto per lei, ed anche in questo caso l’accaduto è finito sotto gli occhi di tutti. Ma di cosa stiamo parlando?

Chiara Ferragni si trova in Africa e l’ultimo video su Tik Tok diventa virale

Chiara Ferragni attualmente si trova in Africa, insieme ad un gruppo di amici e di collaboratori. Come sempre, in qualsiasi suo spostamento Chiara non può coinvolgere i suoi follower che la seguono costantemente. Anche in questo caso, così, la moglie di Fedez ha deciso di parlare al suo pubblico e lo ha fatto attraverso delle Instagram stories. Qualcuno però, le ha detto di no, durante la vacanza e la reazione di Chiara è finita sotto gli occhi di tutti.

La moglie di Fedez chiede all’amica di farle un video, ma riceve un no

La moglie di Fedez al momento si trova in Africa e dalla lussuosa camera d’albergo, l’influencer ha fatto diverse Instagram stories. Proprio all’interno di questa lussuosa camera è accaduto l’imprevisto. Chiara pronta per il fitcheck della giornata, era pronta per mostrare gli abiti indossati per il safari che avrebbe fatto da li a breve. Così, l’imprenditrice ha chiesto alla sua amica Pardis di farle un video, ma lei si è palesemente rifiutata. “Dai amore! Dai, mi serve qualcuno che mi tenga il telefono”, ha detto Chiara alla sua amica e questo quanto si vede e si sente nel video pubblicato su TikTok.

La reazione di Chiara al “no” dell’amica

La sua amica però, a sorpresa le ha detto di no. “In tempi normali l’avrei fatto volentieri, ma no“, ha replicato la sua amica, lasciando Chiara completamente di stucco. A quel punto la sua reazione è stata la seguente. “Fitcheck con Pardis che non mi vuole tenere il telefono, quindi è messo qua in una posizione scomoda. Top e pantaloni Zara, gioielli Chiara Ferragni, occhiali vintage Chanel. Sono pronta, speriamo prima o poi la mia valigia arrivi”. L‘outfit scelto da Chiara è stato acquistato proprio in un centro commerciale vicino all’aeroporto, perchè sia lei che i suoi amici hanno perso i bagagli.