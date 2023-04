Milly Carlucci, diretta su Selvaggia Lucarelli alla prossima edizione di Ballando: “Ci siamo sentite e una cosa la posso dire con certezza”

0 SHARES Condividi Tweet

Ancora dubbi sulla presenza di Selvaggia Lucarelli nella prossima edizione di Ballando con le stelle. Adesso a parlare è stata Milly Carlucci.

Selvaggia Lucarelli è uno dei personaggi più discussi di sempre. Da diversi anni fa parte della giura di Ballando con le stelle, ma adesso da qualche mese si rincorrono delle voci relative ad un possibile suo abbandono. Già, all’indomani della fine dell’ultima edizione del programma di Rai 1, si è vociferato che quella fosse stata l’ultima di Selvaggia, proprio per quanto accaduto durante le varie puntate, sia con Iva Zanicchi che con altri giurati. Ma come stanno davvero le cose? Adesso, a parlare è stata proprio la padrona di casa di Ballando con le stelle.

Selvaggia Lucarelli non sarà più in giuria a Ballando con le stelle?

Selvaggia Lucarelli sarà presente a Ballando con le stelle nella prossima edizione? Da diversi mesi non si fa altro che parlare del possibile abbandono della giornalista, ma si tratta al momento soltanto di indiscrezioni. Lo scorso mese di gennaio a parlare era stata proprio la Lucarelli, la quale ha soltanto sottolineato il fatto che l’edizione appena conclusa fosse stata abbastanza difficile e pesante.

Milly Carlucci interviene e fa chiarezza

Adesso, a distanza di qualche mese è intervenuta sulla questione proprio la padrona di casa, Milly Carlucci. La conduttrice Rai, nel corso di un’intervista rilasciata a SuperguidaTv, ha risposto a diverse domande sia su Ballando con le stelle che su Il cantante mascherato, la trasmissione che sta conducendo proprio in questo momento

.“Ci siamo scambiate dei messaggi alla fine di Ballando con le Stelle. Tra noi non c’è bisogno di chiarire nulla. Siamo persone adulte che lavorano assieme e che possono essere d’accordo così come non esserlo su alcune cose ma questo è indipendente dalla stima reciproca. La giuria di Ballando con le Stelle è nata da una scelta autorale. Sono stati tutti scelti e voluti. So che è divertente raccontare di presunte faide e dissapori ma la realtà è un’altra. Ancora non sto lavorando sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle ma posso dire che non ci sono inimicizie nei confronti di nessuno”. Queste le parole di Milly sul tema Selvaggia Lucarelli.

La Carlucci parla di Maria De Filippi, ecco la rivelazione della conduttrice

Ad ogni modo, la Carlucci ha risposto anche ad altre domande, una su Il cantante mascherato che in queste settimane ha avuto un calo in tema di ascolti e share. “Stiamo in marcia per cercare di riportare il pubblico al sabato sera di Raiuno”. E su Maria De Filippi? Da anni le due conduttrici del sabato sera si scontrano con i loro programmi, da una parte Milly con Ballando con le stelle e dall’altra Maria con C’è posta per te. Oppure su Rai 1 la Carlucci con Il cantante mascherato e dall’altra la De Filippi con Amici. Insomma, Milly ha voluto ribadire che tra di loro non c’è alcuna rivalità, ma solo una competizione “aziendale”.