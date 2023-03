Selvaggia Lucarelli, traballa la sua presenza a Ballando, Milly Carlucci è al lavoro: “Cast fisso rinnovato”

0 SHARES Condividi Tweet

Selvaggia Lucarelli potrebbe non far parte del cast di Ballando con le stelle del prossimo anno. E’ questa l’indiscrezione che è arrivata in questi giorni diffusa dal settimanale Oggi.

Milly Carlucci è attualmente impegnata con il programma Il cantante mascherato ma già si parla dell’altra trasmissione da lei condotta, ovvero Ballando con le stelle. In questi mesi si sono rincorse delle voci sul possibile addio di Selvaggia Lucarelli, soprattutto dopo quanto accaduto durante l’ultima edizione del programma. Ma come stanno davvero le cose? Il settimanale Oggi sembra aver dato delle anticipazioni molto importanti sulla prossima edizione del programma. Ecco quanto svelato.

Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha già formato il cast della prossima edizione?

Nonostante manchi ancora qualche mese, si sta iniziando a parlare della prossima edizione di Ballando con le stelle, il fortunatissimo programma di Rai 1 condotto dalla Carlucci. Ebbene, già qualche settimana fa si era parlato del possibile addio di Selvaggia Lucarelli al programma, dopo quanto accaduto durante l’ultima edizione che si è conclusa lo scorso mese di dicembre.

L’indiscrezione lanciata da Oggi

A lanciare qualche indiscrezione al riguardo, in questi giorni è stato il settimanale Oggi che ha fatto sapere che Milly ha già pensato a rinnovare il cast fisso della sua trasmissione e modificare anche alcune dinamiche.“So che ci sono due o tre nomi al vaglio nell’eventualità quasi del tutto certa che Selvaggia lasci la trasmissione. Altre reali modifiche? Vedremo“. Questo quanto fatto sapere dall’admin di Blog tv che ha così lanciato questa indiscrezione.

Selvaggia, le parole sul possibile addio

Intanto, proprio sulla notizia relativa al possibile abbandono di Selvaggia al programma di Rai 1, a parlare lo scorso mese di febbraio è stata proprio la diretta interessata.“Quella appena finita è stata l’edizione più difficile e anche quella più lunga di Ballando con le Stelle. Tutti mi domandate se tornerò o lascerò il programma. Però il punto è che non si possono prendere decisioni affrettate. La verità è che anche in passato mi è capitato di pensare ‘ok questa è la mia ultima volta’ e poi non è successo. Uno poi riflette, elabora e prende altre decisioni. Però sottolineo che la produzione mi ha confermata, questo è stato detto alla mia agente. Adesso sta a me decidere, pensarci e ragionare su quello che è successo“. Queste erano state le parole della giornalista. Anche Milly pare che si sia espressa in questi mesi, sottolineando che non c’è nessun astio con Selvaggia, ne tantomeno litigi o inimicizie.