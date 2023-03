Cristiano Malgioglio decide di svelare “Mi sono sentito malissimo”

0 SHARES Condividi Tweet

Cristiano Malgioglio, brutta disavventura per il giudice di Amici di Maria De Filippi. Ecco cosa ha rivelato il noto paroliere siciliano.

Cristiano Malgioglio in questi ultimi tempi è tornato alla ribalta in tv, avendo preso parte a diversi programmi come giudice. Parliamo di Tale e quale show, e adesso è invece giudice di Amici, il programma di Maria De Filippi, insieme a Michele Bravi e Giuseppe Gioffrè. In questi giorni, il paroliere siciliano ha rilasciato un’intervista molto interessante parlato di questo periodo davvero straordinario da un punto di vista lavorativo e professionale. Ad ogni modo, Cristiano ne ha approfittato anche per fare qualche rivelazione.

Cristiano Malgioglio parla del suo periodo fortunato sul lavoro

Cristiano Malgioglio sta vivendo un momento davvero speciale da un punto di vista professionale. Dopo aver concluso la sua esperienza all’interno del programma di Carlo Conti, ovvero Tale e quale show, in queste settimane è tornato a vestire i panni del giudice ad Amici, il programma Mediaset condotto da Maria De Filippi. A parlare di questo ed anche di tanto altro è stato proprio lui, Cristiano che ha rilasciato un’intervista molto interessante a Tv sorrisi e canzoni.

L’ammissione di Cristiano “Non amo perdere tempo”

Nel corso di questa chiacchierata, il noto paroliere siciliano sembra aver fatto una ammissione, ovvero ha sostenuto di essere una persone che non ama perdere tanto tempo non soltanto nella vita ma anche nel lavoro. Poi ha tirato in ballo le bollette dicendo “Non aspetto mai di arrivare alla scadenza, quando arrivano le pago, sennò impazzisco”. Cristiano ha poi svelato che purtroppo in passato ha vissuto una brutta disavventura proprio per via delle bollette. “Solo una volta mi è capitato di pagarne una in ritardo perchè ero all’estero”, ha confessato Malgioglio il quale ha anche detto di essersi sentito davvero tanto male. Cristiano non ama perdere tempo e di certo questo è qualcosa che gli ha insegnato la sua nonna.“Nella vita bisogna prendere la palla al balzo. Anche sul lavoro”, ha detto ancora Cristiano.

Cristiano costretto a salutare l’Eurovision

Riguardo la sua sfera professionale, sembra che Cristiano abbia parlato del suo futuro dicendo che non lascerà Tale e quale show, il programma al quale sembra essere molto legato. Di certo, dopo due anni quest’anno non potrà prendere parte all’Eurovision per via del suo impegno ad Amici.