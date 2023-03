Edoardo Donnamaria, l’ex di Antonella lo attacca “Molto maleducato”

0 SHARES Condividi Tweet

Edoardo Donnamaria attaccato in modo abbastanza duro dall’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa. Ecco le sue parole.

Edoardo Donnamaria in questi giorni è stato sotto i riflettori. Il motivo? Sembra proprio che alcuni suoi modi non siano andati giù a diverse persone. La storia d’amore tra Antonella ed Edoardo continua ad andare avanti fuori dalla casa ed anche questo forse sta nuocendo qualcuno. Chi? Parliamo di Gianluca Benincasa, ovvero l’ex di Antonella che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tvpertutti.it . Ma cosa ha riferito l’ex della Fiordalisi?

Gianluca Benincasa torna a parlare di Antonella Fiordelisi

In questi giorni sembra che Gianluca Benincasa, ovvero l’ex di Antonella Fiordelisi abbia parlato di lei e del suo rapporto con Edoardo Donnamaria. Sembra proprio che il giovane, che abbiamo conosciuto proprio in questi mesi quando è andato a fare una sorpresa ad Antonella, abbia rotto il silenzio ed abbia rilasciato un’intervista molto interessante a Tvpertutti.it. Il giornalista gli ha fatto una domanda sulla relazione tra i due e ad un certo punto Gianluca sembra aver lanciato una stoccata alla sua ex e al fidanzato.

Gianluca, l’ex fidanzato della Fiordelisi un fiume in piena

“Ovvio che continuerà. E’ nata a favore delle telecamere. L’amore c’è ma per la ship. Anche se non sono compatibili durerà per causa di forza maggiore”. Queste le parole di Gianluca il quale è stato anche abbastanza duro nei confronti di Antonella. “Io credo che non ha la maturità ancora per capire che cosa è successo e credo che dal mio punto di vista potremmo parlare solamente se farà delle scuse pubbliche per l’accusa che mi hanno fatto”, ha detto ancora Gianluca. Quest’ultimo, nel corso dell’intervista ha poi tenuto a dare il suo parere sulla squalifica di Edoardo dicendo che questa doveva esserci molto prima.

Parole molto forti di Gianluca contro Edoardo Donnamaria

“Doveva esserci molto prima, perchè è molto maleducato, ha fatto capire che lì dentro non riusciva più a starci, credo che in quella situazione avrebbe avuto bisogno di aiuto, ovvero di farlo uscire”. Questo quanto dichiarato da Gianluca che ha attaccato il fidanzato della sua ex aggiungendo anche che ha trovato invece ingiusta la squalifica di Daniele.“Anche se a volte è stato aggressivo verbalmente non lo è mai stato fisicamente”.