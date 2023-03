Totti alla partita di padel: “Devo tornare presto a casa”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la Finale del Cuore, evento benefico di padel, Francesco Totti ha fatto sorridere tutti con una simpaticissima battuta.

Nel corso degli ultimi giorni si è tanto parlato di Ilary Blasi e del nuovo compagno Bastian Muller mentre invece nelle ultime ore è tornato a far parlare di sè l’ex capitano della Roma Francesco Totti. Ma esattamente, per quale motivo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

La grande passione di Totti per il padel

Francesco Totti dopo il calcio ha trovato un altro sport che lo appassiona molto, e questo è il padel. Proprio di recente l’ex capitano della Roma ha preso parte ad un torneo organizzato a Santa Severa. Esattamente stiamo parlando della Finale del cuore, evento a scopo benefico al quale Totti insieme a Vincent Candela, Gigi Di Biagio e Roberto Mancini ha partecipato come campione ospite. Ad un certo punto però proprio l’ex marito di Ilary Blasi si è reso protagonista di un simpaticissimo siparietto di cui si sta tanto parlando nel corso delle ultime ore.

Francesco Totti protagonista di un simpatico siparietto

L’evento di padel al quale Francesco Totti ha preso parte è durato più del previsto. Proprio per tale motivo l’ex capitano della Roma ad un certo punto si è lasciato scappare una battuta che ha divertito davvero tanto i presenti. Totti ha scherzato molto sui tempi affermando “Avevo detto a Chanel che stavo presto a casa”. Insomma, in qualsiasi circostanza l’ex calciatore non perde mai la voglia di scherzare e allo stesso tempo di far sorridere coloro che gli stanno vicini ma anche i suoi tantissimi fan.

Tensione alle stelle tra Totti e l’ex moglie Ilary Blasi

Intanto nel corso delle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni su Francesco Totti e Ilary Blasi. Nello specifico l’ex capitano della Roma sembrerebbe essere molto arrabbiato con l’ex moglie a causa delle fotografie pubblicate da Chi in cui sono presenti Ilary e il fidanzato Bastian Muller mentre tengono per mano la piccola Isabel durante una passeggiata. Ma non solo, sempre stando a quanto emerso nelle ultime ore sembrerebbe anche che Totti non abbia nemmeno gradito il fatto che Bastian abbia dormito nella villa all’Eur. Insomma, la situazione tra Totti e Ilary continua ad essere ancora abbastanza delicata nonostante dalla loro separazione siano ormai trascorsi diversi mesi. E nonostante entrambi abbiano deciso di andare avanti con la propria vita aprendo il loro cuore a nuovi amori.