Selvaggia Lucarelli e Lazza botta e risposta sui social, lei “Fenomeno” e lui le risponde a tono

Selvaggia Lucarelli e Lazza nelle scorse ore si sono resi protagonisti di uno scambio di battute su Twitter che sta facendo molto discutere.

Si sta tanto parlando nel corso delle ultime ore del battibecco social che ieri ha visto protagonisti il cantante Lazza e la celebre giornalista Selvaggia Lucarelli. Ma esattamente, qual è stato il motivo di tale battibecco? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Il Tweet condiviso da Lazza fa discutere

Lazza, pseudonimo di Jacopo Lazzarini, è un giovane rapper, musicista e allo stesso tempo anche produttore discografico molto conosciuto dal pubblico anche grazie alla recente partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Proprio in occasione della sua partecipazione al celebre evento musicale italiano si è classificato al secondo posto, dietro Marco Mengoni e davanti a Mr. Rain, con il brano Cenere che nel corso degli ultimi mesi si è rivelato un grandissimo successo. Nelle scorse ore però il giovane rapper è intervenuto su Twitter per raccontare quanto accaduto a Parigi. “Che ridere stasera a Parigi un tipo in un bar mi ha chiesto se lavorassi là. Non sa che sarà mio fan tra qualche anno”, sono state queste nello specifico le parole scritte su Twitter da Lazza. Un post ironico che però se da una parte ha divertito molti utenti e fan del cantante ecco che allo stesso tempo non è stato ben compreso da tanti altri.

Selvaggia Lucarelli contro il rapper

Un utente ad esempio ha commentato scrivendo semplicemente “anche meno“. Commento al quale Lazza ha risposto con “S**a” precisando successivamente che il suo non voleva essere un insulto in quanto la parola in questione altro non è che un verbo. Selvaggia Lucarelli, che non ha mai il timore di esprimere il suo pensiero su fatti e persone è intervenuta su Twitter condividendo uno screen dei vari post scritti da Lazza definendolo un “fenomeno“.

La risposta di Lazza al post della celebre giornalista

Il noto rapper però non è rimasto in silenzio ma al contrario ha scelto di rispondere alle parole della giornalista. Nello specifico Lazza ha colto l’occasione per precisare che la sua intenzione era semplicemente quella di scherzare motivo per il quale si è dispiaciuto per il fatto che in tanti abbiano preso sul serio il suo post. Rivolgendosi poi alla Lucarelli il noto rapper ha dichiarato “Ho letto tutti i tuoi articoli su Sanremo, non c’è mezza volta che mi hai nominato. Grazie per il fenomeno”. La nota giornalista e giurata di Ballando con le stelle deciderà di replicare a tali parole oppure no? Per scoprirlo non ci rimane che attendere.