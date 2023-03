Cristiano Malgioglio assente all’Eurovision Song Contest, ecco perchè

0 SHARES Condividi Tweet

Cristiano Malgioglio assente all’Eurovision Song Contest quest’anno. Il motivo? C’entra Amici. Ecco cosa è accaduto.

Tra poche settimane andrà in scena l’Eurovision song contest, la manifestazione canora più importante d’Europa. A rappresentare l’Italia ci sarà lui, Marco Mengoni, il vincitore del Festival di Sanremo 2023 con il brano Due vite. Lo scorso anno a commentare la manifestazione è stato Cristiano Malgioglio, il noto paroliere siciliano che ultimamente è stato anche giudice di Tale e quale show. Attualmente Malgioglio è impegnato con Amici di Maria De Filippi il serale, dove è uno dei giudizi. Sembra che quest’anno Cristiano non sarà più il commentatore ufficiale della manifestazione, così come lo è stato negli ultimi due anni insieme a Gabriele Corsi.

Cristiano Malgioglio assente all’Eurovision Song Contest

Cristiano Malgioglio negli ultimi due anni è stato il commentatore ufficiale dell’Eurovision Song Contest, insieme a Gabriele Corsi. I due pare che avessero creato un duo davvero molto amato dal telespettatori italiani. La loro reazione alla vittoria dei Maneskin ha fatto davvero il giro del mondo. Anche quest’anno Cristiano avrebbe dovuto tornare a commentare l’Eurovision, ma pare che non sarà possibile. Per quale motivo?

Malgioglio impegnato nel serale di Amici, dovrà saltare l’Eurovision

Malgioglio essendo impegnato nel serale di Amici non avrà purtroppo modo di prendere parte all’Eurovision. Amici infatti, andrà in onda in contemporanea alla finale dell’Eurovision esattamente il prossimo 12 maggio. A fare l’annuncio è stato Gabriele Corsi, nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Il fatto quotidiano. Il 13 maggio c’è la finale di Eurovision Song Contest, ma anche la finale di Amici. “Divorzio artistico? No. Io sono molto felice che voi mi facciate questa domanda. Anche perché avevo promesso nelle storie di Instagram che bene o male una notizia ve la portavo. La notizia che porto è che Cristiano non potrà essere il mio partner e questa cosa devo dire che mi addolora molto. Con lui ho lavorato benissimo. Sono addolorato molto dal punto di vista professionale e anche umano, perché Cristiano è una delle persone più carine che io abbia conosciuto in vita mia e lo dico davvero. Il nostro sodalizio vi assicuro che non finirà qui. Faremo anche altro. E ci sentiamo in continuazione. Mi dice ‘Gabrieluccio tesoro ti devo dire una cosa’“.

Gabriele Corsi fa un annuncio, chi sarà il sostituto?

Adesso bisognerà capire chi sostituirà il cantante. Gabriele ha dichiarato che dirà il nome del sostituto durante la puntata di Stasera c’è Cattelan del prossimo martedì, su Rai 2. Per questo in tanti hanno pensato che si possa trattare di Alessandro Cattelan, visto che Corsi ha scelto questa trasmissione per fare l’annuncio.