La vita in diretta, Milly Carlucci lascia tutti a bocca aperta “Cosa succederà sabato”

La conduttrice de Il cantante mascherato in collegamento con La vita in diretta si lascia andare a importanti anticipazioni sulla puntata di domani.

Nel corso della puntata di ieri de La vita in diretta di ieri, giovedì 23 marzo 2023 è intervenuta Milly Carlucci, proprio come è accaduto la scorsa settimana. Ebbene, sembra che la conduttrice sia intervenuta in collegamento per fare uno spoiler sulla puntata de Il cantante mascherato che andrà in onda proprio domani sera, sabato 25 marzo. Ma che cosa ha detto la conduttrice?

Milly Carlucci, la conduttrice irrompe a La vita in diretta

Nel corso della puntata di ieri de La vita in diretta, andata in onda giovedì 23 marzo 2023 Alberto Matano ha ospitato seppur in collegamento la conduttrice de Il cantante mascherato, Milly Carlucci. Quest’ultima sembra aver fatto delle anticipazioni molto interessanti sulla puntata di domani, la seconda di questa nuova edizione de Il cantante mascherato. Andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ha spoilerato la conduttrice.

Le anticipazioni di Milly sulla seconda puntata de Il cantante mascherato

Milly, sul finire della puntata de La vita in diretta è intervenuta in collegamento dall’auditorium della Rai del Foto italiano di Roma, dando della anticipazioni su ciò che vedremo domani sera. Ha così iniziato a spoilerare sul mascherato per una notte, dicendo che saranno due concorrenti. “Sarà una coppia che da sempre è amatissima da tutto il nostro mondo italiano“, ha detto Milly, dando degli indizi molto interessanti. “La volta scorsa abbiamo avuto Stefania e Amanda Sandrelli. Sabato saremo sempre ad un alto livello”, ha aggiunto la Carlucci. Al Bano con la figlia Jasmine Carrisi; Al Bano e Romina; Gianni Morandi con suo figlio Marco; Romina Power con il figlio Yari; i Ricchi e Poveri, queste le probabili coppie che potremmo vedere domani nascoste dietro la maschera del mascherato per una notte.

I ringraziamenti di Milly per Sandra Milo

Milly ha anche anticipato la presenza di un altro ospite, ovvero Nino Frassica, il quale farà irruzione in studio per indagare sulla maschera del Criceto. Durante il collegamento con lo studio di Matano, Milly ha avuto anche modo di ringraziare pubblicamente Sandra Milo per essersi prestata al gioco e per aver preso parte a questa edizione del suo programma. Ricordiamo che Sandra si trovava dentro la maschera del Cigno, insieme ad Antonio Mezzancella, eliminati nel corso della prima puntata.