Edoardo Donnamaria nella bufera, fa una battuta sul pancione di Aurora Ramazzotti e il web lo massacra

0 SHARES Condividi Tweet

Edoardo Donnamaria finisce al centro della polemica per una battuta su Aurora Ramazzotti ed il suo pancione. Ecco cosa è accaduto.

Edoardo Donnamaria è stato uno dei protagonisti di questa edizione del Grande fratello vip. In diverse occasioni l’ex gieffino è finito nei guai e sembra che adesso sia sorta l’ennesima polemica dopo la sua battuta su Aurora Ramazzotti ed il suo pancione. Su Edoardo sono piovute delle critiche, ma cerchiamo di capire che cosa è accaduto.

Edoardo Donnamaria finisce al centro della polemica e non c’entra il Gf vip

Edoardo Donnamaria in questi giorni è finito sotto i riflettori. Questa volta non c’entra il Grande fratello vip, il reality dove Edoardo è stato uno dei protagonisti. Edoardo è stato uno dei protagonisti del reality di Canale 5 ma in questi giorni pare che sia finito al centro di una polemica per via di un commento condiviso da Edoardo sotto ad una foto di Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti.

La battuta di Edoardo sul pancione di Aurora Ramazzotti

La figlia di Michelle come sappiamo è ormai prossima al parto ed a breve metterà al mondo il suo primogenito, un maschietto di cui non si conosce ancora il nome. Edoardo pare che abbia commentato questo scatto con una frase che però non è stata gradita. “Ma non è che sono due?”, ha scritto Edoardo, ovviamente commentando il pancione di Aurora che dalle foto sembra veramente tanto grande. Dopo il commento di Donnamaria, tante le critiche arrivate sotto al post. In molti hanno considerato le parole di Edoardo fuori luogo e soprattutto poco carine nei confronti di una donna incinta.

Piovono critiche su Edoardo

“Ma che commento di poco tatto è?”, ha scritto un utente. E poi “Queste non sono battute da fare ad una quasi mamma?”. Insomma, molti hanno ritenuto le sue parole poco carine ed hanno voluto sottolinearlo. Alcuni utenti, invece, sembra abbiano sottolineato ancora l’amicizia che lega Tommaso alla Ramazzotti e di conseguenza Edoardo ad Aurora ed hanno immaginato che vista la confidenza si è trattato solo di una battuta scherzosa. Insomma, Edoardo trova sempre il modo per finire al centro della polemica.