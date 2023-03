Pomeriggio 5, Barbara D’Urso zittita dall’ospite, scoppia il caos in studio

0 SHARES Condividi Tweet

A Pomeriggio 5 Barbara D’Urso è stata zittita dalla sua ospite. Ma cosa è accaduto in studio durante la puntata andata in onda ieri?

Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5 è accaduto l’impensabile. Ad un certo punto sembra che Barbara D’Urso, la conduttrice del programma sia stata praticamente zittita da un ospite che si trovava in collegamento. Ma che cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza e cerchiamo di capire meglio che cosa è accaduto.

Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 zittita dal suo ospite

Barbara D’Urso nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5 ha affrontato diversi argomenti, uno tra tutti quello della presunta veggente Gisella Cardia. Non sono mancate le polemiche nel corso della puntata e ad un certo punto pare sia intervenuta anche una neurologa che pare abbia visto ed anche anche stigmato della Cardia. Proprio quest’ultima pare che abbia attaccato Don Patrizio in collegamento, con il quale si è scontrata in modo anche piuttosto duro.

Cosa è accaduto in studio a Pomeriggio 5

La Dottoressa poi ha anche cercato di spiegare cosa ha visto sulle mani e sul corpo della signora Gisella dicendo “La certificazione l’avrebbe potuta fare anche uno studente del terzo anno”. Queste le parole della neurologa. Ad un certo punto, è intervenuta in questa discussione Samantha De Grenet, per fare una domanda alla signora ed anche Barbara si sarebbe intromessa in questa discussione. L’ospite, piuttosto indispettita avrebbe chiesto di finire di parlare e lo ha fatto interrompendo in modo brusco la conduttrice. “Scusi, non ho finito.. MI ha chiesto di descrivere, quindi mi faccia finire“.

Scontro tra i presenti in studio

Barbara, così, infastidita avrebbe replicato dicendo “Io veramente le avevo chiesto di descrivere ciò che aveva visto, ma ascolto”. Subito dopo anche Roberto Poletti si è scagliato contro la neurologa dicendo “E’ una testimone, ma non è obiettiva.. Ha perso l’imparzialità quando si è fatta intervistare vicina alla veggente..”. La neurologa ha così replicato dicendo “Ma chi è lei?”. “Non devo spiegarlo a lei…Io sono un giornalista, che tra l’altro tratta la conduttrice con rispetto, cosa che lei non mi sembra fare…Sono stato invitato qui a dire la mia…”. Scoppiato un grande caos in studio visto che gli ospiti se ne sono dette di tutti i colori.