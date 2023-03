Mattino 5, Federica Panicucci fuori di sè con Paolo Brosio: “Ti faccio chiudere il microfono”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda oggi i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad uno scontro tra Patrizia Groppelli e Paolo Brosio a causa del quale la conduttrice si è vista costretta ad intervenire.

Anche oggi, venerdì 24 aprile 2023, è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5 nel corso della quale ancora una volta si è tornati a parlare della questione legata alla presunta veggente Gisella Cardia. Argomento questo che ha scatenato una grossa polemica in studio e che ha spinto la conduttrice ad intervenire per chiedere ai suoi ospiti di calmarsi. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Momenti di confusione a Mattino 5

Da ormai diverse settimane sia Mattino 5 sia altre trasmissioni televisive si occupano di parlare del caso legato alla presunta veggente Gisella Cardia. In studio proprio oggi erano presenti diversi ospiti invitati a commentare la questione, e tra questi a non passare inosservati sono stati Patrizia Groppelli e Paolo Brosio. I due si sono resi protagonisti di una particolare discussione a causa della quale proprio la conduttrice Federica Panicucci si è trovata costretta ad intervenire rivelando che la confusione nata in studio potrebbe infastidire il pubblico a casa.

Acceso botta e risposta tra Paolo Brosio e Patrizia Groppelli

Ma per quale motivo Paolo Brosio e Patrizia Groppelli si sono resi protagonisti di uno scontro piuttosto acceso? A dare inizio alla discussione sembrerebbe essere stata proprio la Groppelli che nel commentare la vicenda legata alla presunta veggente Gisella Cardia ha menzionato il primo comandamento e poi ancora il secondo capitolo della Bibbia. E nel farlo si è poi rivolta proprio a Brosio chiedendogli se essendo un uomo di Chiesa conosce o no i comandamenti. “Il primo comandamento dice di non credere in un Dio al di fuori di me giusto? Il secondo capitolo della Bibbia dice che non si va sulle Statue…”, sono state queste nello specifico espresse dalla Groppelli. Parole che hanno fatto tanto arrabbiare Paolo Brosio che non è riuscito a rimanere in silenzio ma ha replicato affermando “Ma cosa facciamo? Lezione di catechismo? Facciamo i seri..Non diciamo sciocchezze…”. E’ poi continuato il botta e risposta tra i due ospiti con la Groppelli che ha voluto precisare ancora una volta di aver detto delle cose serie.

Federica Panicucci costretta ad intervenire

Proprio a causa della forte discussione nata tra Brosio e la Groppelli la conduttrice Federica Panicucci si è trovata costretta ad intervenire. E l’ha fatto chiedendo a Brosio di rimanere in silenzio per poter continuare la trasmissione minacciando di chiudere il suo microfono. La conduttrice si è poi rivolta ai telespettatori chiedendo loro scusa per la confusione che si è creata in studio nel momento in cui gli ospiti hanno iniziato a parlarsi uno sopra l’altro.