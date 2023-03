Mattino 5, Federica Panicucci botta e risposta con Paolo Brosio, scoppia il caos in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda oggi la conduttrice Federica Panicucci si è trovata a dover gestire alcuni momenti di caos.

Anche oggi, giovedì 23 marzo 2023, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Mattino 5 nel corso della quale la conduttrice Federica Panicucci è tornata a parlare del tanto discusso caso della presunta veggente Gisella Cardia. Ma anche delle polemiche legate alla vendita di varie statuine delle Madonne. Ad un certo punto proprio la conduttrice ha annunciato di aver ricevuto una particolare segnalazione a causa della quale nello studio televisivo è scoppiata una grossa polemica. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

L’annuncio choc della conduttrice a Mattino 5

Da ormai diverse settimane sia Federica Panicucci e la sua trasmissione Mattino 5 sia altre trasmissioni si occupano di parlare del caso della presunta veggente Gisella Cardia. Ma non solo, in tanti parlano anhce della questione legata alla vendita delle statuine delle Madonne. L’argomento in questione ha fatto parecchio discutere, ma a far scatenare il caos è stata la rivelazione fatta dalla conduttrice. La Panicucci ha infatti colto l’occasione per raccontare quanto scoperto da Elisabetta Cametti. La donna dopo aver fatto alcune ricerche online ha trovato una statuina di Medugorje ad un prezzo incredibile ovvero 349 euro. E proprio dopo aver fatto tale annuncio la conduttrice ha poi mandato in onda l’immagine del sito web che si occupa proprio della vendita di tale Madonnina. A questo punto la conduttrice e la sua ospite hanno proseguito rivelando di avere parecchi dubbi sulla questione e soprattutto sul fatto che venga definita la ‘Madonna Miracolosa’. “Il dubbio è che proprio perchè chiamata miracolosa sia realizzata in qualche modo per vendere l’illusione di un finto miracolo…” hanno commentato le due donne.

Caos nello studio di Mattino 5

Quanto rivelato da Federica Panicucci ha fatto nascere una grossa polemica e scatenato un grosso caos in studio. Tutti gli ospiti presenti infatti sono intervenuti sulla questione cercando di esprimere il proprio pensiero,e tra questi anche Paolo Brosio che è stato più volte interrotto motivo per il quale ad un certo punto si è molto arrabbiato. Il celebre giornalista infatti dopo aver chiesto di non essere interrotto ha poi proseguito raccontando “Ho un sacco di Madonnine da Međugorje a casa che purtroppo non lacrimano…”. La conduttrice ha poi rivelato di credere che se una statuina costa così tanto probabilmente è perchè ci sarà un motivo. Parole alle quali lo stesso Brosio ha replicato rivelando di non aver mai sentito dire di far pagare di più una statuina perchè poi questa lacrima.

Il chiarimento della conduttrice

Federica Panicucci ha proseguito parlando con il suo ospite e rivelando che sicuramente a tale costo sarà legata una motivazione però ha aggiunto “Noi leggiamo Madonna Miracolosa a 349 euro e una domanda ce la facciamo”. Parole alle quali Brosio ha risposto precisando che se così fosse la questione andrebbe approfondita e andrebbero effettuate delle specifiche indagini. Da parte sua Brosio ha voluto precisare di non avere la malizia di far pensare a milioni di persone che dietro al costo alto della statuetta sia nascosto uno specifico inganno. Parole alle quali Federica Panicucci ha risposto che a far nascere i dubbi e a trarre in inganno le persone potrebbe essere proprio il nome scelto per tale statuetta.