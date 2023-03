Bella Mà, Pierluigi Diaco decide di svelare “Io e Massimiliano Ossini abbiamo litigato”

0 SHARES Condividi Tweet

Diaco ha ospitato nella giornata di ieri Massimiliano Ossini a Bella Mà e ad un certo punto ha fatto una rivelazione davvero inedita.

Pierluigi Diaco nel corso della puntata di ieri del suo programma Bella Mà, sembra aver fatto una confessione che ha interessato un noto personaggio. Ospite della puntata di ieri, mercoledì 22 marzo lui, il conduttore di UnoMattina il quale si è concesso un’intervista molto interessante con il padrone di casa che alla fine ha fatto una rivelazione inaspettata. Ma vediamo di capire che cosa è successo.

Pierluigi Diaco a Bella Mà ospita il conduttore di UnoMattina

Pierluigi Diaco nel corso della puntata di ieri di Bella Mà, andata in onda mercoledì 22 marzo, ha ospitato il conduttore di UnoMattina, il quale si è concesso un’intervista molto interessante. Ad un certo punto, il conduttore di Bella Mà, sembra abbia fatto una rivelazione che ha dell’incredibile, ovvero ha confessato di aver avuto con il suo ospite, Massimiliano Ossini un battibecco.

La rivelazione inedita di Diaco su Ossini “Abbiamo litigato”

“Diciamo la verità, io e Massimiliano durante la pubblicità abbiamo simpaticamente litigato dietro le quinte perché non ha mai cantato in televisione e non vuole farlo”. Queste le parole del conduttore di Rai 2, che ha fatto così una confessione del tutto inaspettata. I due, ovviamente con ironia e simpatia, hanno discusso durante la puntata di Bella Mà. Ad un certo punto, Diaco ha invogliato il suo ospite a cantare, ed è stato proprio in quel momento che il conduttore di UnoMattina ha fatto una rivelazione piuttosto strana.

Un retroscena inedito raccontato da Ossini su Il cantante mascherato

“No. Io canto a casa a squarciagola quando non ci sono i miei figli che cantano molto meglio di me. Ho detto di no a tutti da Milly Carlucci per il suo programma a Michele Guardì”. Un retroscena inedito quello svelato da Ossini che molto probabilmente è stato contattato da Milly Carlucci per il suo programma Il cantante mascherato, al quale ha detto di no. Ad ogni modo, nel corso dell’intervista Ossini sembra si sia confessato e lo ha fatto a cuore aperto, parlando della sua vita privata e dell’amore per i suoi quattro figli.