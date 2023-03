Oggi è un altro giorno, Fabrizio Biggio diretto su Fiorello: “Ecco come è nella realtà di tutti i giorni”

0 SHARES Condividi Tweet

Fabrizio Biggio ci svela com’è davvero Fiorello, con il quale collabora da diversi mesi a Viva Rai 2. Le parole nello studio di Oggi è un altro giorno.

A Oggi è un altro giorno, nella puntata andata in onda ieri mercoledì 22 marzo è stato ospite lui Fabrizio Biggio, la spalla di Fiorello a Viva Rai 2. Inevitabilmente, tra i tanti argomenti, Biggio ha parlato del suo collega ed in qualche modo lo ha smascherato rivelando davvero com’è lo showman, fuori dalla telecamere. Ecco le sue parole.

Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone ospita Fabrizio Biggio

Nel corso della puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone, quest’ultima ha intervistato Fabrizio Biggio che mattina dopo mattina diverte tanto il pubblico di Rai 2 al fianco di Fiorello con il programma Viva Rai 2. Ebbene, pare che ad un certo punto dell’intervista, Biggio parlando di Fiorello si sia in qualche modo sbilanciato, svelando come effettivamente è Rosario dietro le quinte.

La spalla di Fiorello svela com’è lo showman lontano dalle telecamere

“Io di Fiorello ho scoperto che è una persona affettuosa, capace di tanto affetto. Quella per me è la base di tutto, più del lavoro. Per me ormai è Rosario, siamo amici”. Queste le parole dichiarate da Biggio che ha così parlato di Fiorello con il quale sembra avere un bellissimo rapporto. Fabrizio è passato poi ad elencare le differenze che ci sono con Rosario, a cominciare dal fatto che quest’ultimo si sveglia prestissimo la mattina, anche prima della sveglia, mentre lui preferisce dormire quando può.

Le parole di Fabrizio su Andrea Delogu

Durante l’intervista, poi, Biggio ha risposto a diverse domande della Bortone, e non sono passate inosservate le parole di Fabrizio su Andrea Delogu con la quale ha avuto modo di lavorare recentemente. “Andrea Delogu ci ha fatto conoscere, lei fu galeotta. È cominciato tutto dopo trenta secondi che ci conoscevamo. Quando ci siamo incontrati a Via Asiago 10, c’era un piccolo spin-off di un programma. Lui mi disse ‘Vieni con me’, mi fece sedere al suo fianco e dopo 30 secondi eravamo in onda insieme.”