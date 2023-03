Belen sommersa dalle critiche per il nuovo brand di abiti femminili, interviene la mamma

0 SHARES Condividi Tweet

Belen Rodriguez lancia uno brand di abiti femminili ma non tutto va come sperato. Piovono critiche sui social, qualcuno obietta il prezzo, altri la qualità.

Belen Rodriguez da anni ha avviato la sua attività di imprenditrice oltre che di conduttrice, modella e showgirl italiana. Già tempo da aveva lanciato la moda costumi firmata Me Fui, poi è stata la volta del marchio Hinnominate insieme ai suoi fratelli Cecilia e Jeremias. Adesso, invece, sembra che la showgirl argentina abbia lanciato un altro brand di moda, dedicato interamente ad abiti femminili. Qualcuno però, sembra aver criticato gli abiti, soprattutto per un dettaglio che di certo non è passato inosservato. Di cosa stiamo parlando?

Belen Rodriguez lancia un nuovo brand di moda interamente femminile

In questi giorni, Belen Rodriguez ha annunciato un’altra novità, ovvero ha lanciato una nuova linea di abbigliamento femminile. Dopo il marchio Hinnominate, lanciato qualche anno fa insieme ai suoi fratelli, e dopo Me Fui dedicato interamente al beachwear, adesso la moglie di Stefano De Martino ha deciso di lanciare un altro marchio. Parliamo del brand Mar De Margaritas, una linea iper femminile, composta principalmente da abiti, gonne e bluse tutte a tema floreale. Abiti molto semplici, eleganti e romantici che sembra abbiano già conquistato tutti.

Le critiche su qualità e prezzo, la difesa della mamma Veronica

E’ stata proprio la showgirl a sfoggiare in anteprima uno degli abiti appartenenti a questa nuova linea, nel corso di un’intervista che Belen ha rilasciato nello studio di Verissimo. Come già detto però, non sono mancate le critiche. Molti telespettatori pare che si siano riversati sui social per criticare i vestiti di Belen, che qualcuno ha definito una copia di Shein. Tra i tanti commenti, non è passato inosservato quello di mamma Veronica che ha precisato che gli abiti sono tutti interamente Made in Italy. “Tutto Made in Italy, sono di ottima qualità”, ha detto la Cozzani. Ed i prezzi? Stando a quanto è emerso, gli abiti avrebbero un costo che parte da un minimo di 135 euro ed un massimo di 258 euro. Anche questo dettaglio è stato oggetto di critiche.

Come è nato questo nuovo progetto, le parole di Belen

“Sono stata ispirata da una coppia salda che ha fatto di tutto per rendere speciale ogni giornata. Mia madre si è occupata di tre figli, è stata una donna di casa e dunque ha fatto delle rinunce importanti, come il suo lavoro, per questioni di famiglia. Ho avuto una bella infanzia, sono stata fortunata. Il nome del brand nasce da una canzone che mio padre scrisse per mia madre, lui era solito portarle anche un mazzolino di margherite da lui raccolte: si fermava in una strada accanto alla nostra casa di campagna e preparava questo mazzolino da portare a mia mamma, sapendo che erano i suoi preferiti. Anche io, da sudamericana, adoro i fiori. Quindi posso dire che c’è tutto di me in questo progetto, che tra l’altro avevo in mente da diversi anni. Ci siamo buttati anima e corpo nella sua costruzione ed è come un sogno che si realizza”. Queste le parole di Belen spiegando come e quando è nata questa idea.