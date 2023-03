Ginevra Lamborghini, frecciatina ad Antonino Spinalbese “Come è fuori dalla casa”

0 SHARES Condividi Tweet

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini non si frequentano più. La ricca ereditiera rilascia un’intervista a Casa Chi e svela come stanno le cose.

Sono lontani i tempi in cui Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese andavano d’amore e d’accordo. Ebbene si, sembrava che tra di loro ci fosse un legame davvero speciale, eppure le cose non stanno proprio così. La giovane proprio in questi giorni pare che sia espressa sul suo rapporto con Antonino Spinalbese e lo ha fatto nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Casa Chi. Non sono mancate le frecciatine nei confronti dell’ex gieffino.

Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese, cosa è accaduto dopo il Gf vip?

All’interno della casa del Grande fratello, sembrava che il rapporto tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese fosse piuttosto importante e che tra di loro potesse nascere qualcosa di molto bello. Una volta che Antonino è uscito dalla casa, però, sembra che le cose non siano andate proprio bene, soprattutto dopo che l‘ex gieffino è stato paparazzato insieme all’ex Miss Italia. Adesso, a parlare è stata proprio Ginevra, la quale ha rilasciato un’intervista a Casa Chi. Ma cosa ha svelato?

La ricca ereditiera rilascia un’intervista e lancia una frecciatina

«Antonino che fine ha fatto? Non lo so, perché lo chiedete a me? In realtà siamo rimasti amici ma come poi alla fine c’è sempre stato questo affetto che ci legava. Forse le cose dovevano andare così». Queste le parole di Ginevra che ha tolto così ogni dubbio sulla vera natura del loro rapporto. Insomma, la ricca ereditiera sembra aver fatto intendere di aver accettato questa situazione.«Se ero pronta a conoscerlo? Certo, ci tengo a dire che è sbagliato attaccare sia lui che me: sono scelte, di certo non sono la sedotta e abbandonata come qualcuno mi dipinge. Non c’è da piangere e credo che siamo in buoni rapporti, non ci sentiamo perché lui ha la sua vita e io ho la mia. Chi lo sa un domani, lascio sempre la porta aperta». Queste ancora le parole di GInevra che però, fanno trasparire un certo rammarico e come la speranza che un giorno Antonino possa tornare da lei. Non sappiamo che cosa sia accaduto tra loro.

Le parole di Ginevra a Casa chi, l’ex gieffina fa capire che i due non si sentono più

«Lui voleva avere una storia con me? Parto dicendo che per me è sempre stato una persona con la quale ho stabilito un rapporto molto intenso. Parlare di amicizia è sempre stato tra virgolette, comunque ci si conosce poco e la vita fuori è tutta un’altra cosa». Queste ancora le parole di Ginevra la quale ha aggiunto dell’altro, cercando di far capire a grandi linee quanto accaduto tra loro.«Abbiamo iniziato questa amicizia e poi dopo io sono una persona che, non lo so, se devo vedere una persona dal punto di vista sentimentale divento molto esigente. Invece dall’altra parte se mi mantengo aperta e morbida, il classico vediamo come va, senza coinvolgere impegni e doveri nei confronti dell’altro lascio passare tutto».