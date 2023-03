Amici 22, Linus fa la classifica dei cantanti e non fa sconti a nessuno

0 SHARES Condividi Tweet

LInus torna ad Amici 22 per giudicare una sfida di canto e nello specifico di inediti. Ecco la classifica del noto conduttore radiofonico.

Linus torna a parlare di Amici 22, il programma di Maria De Filippi giunto al serale. Pare che il noto conduttore radiofonico sia stato giudice di una gara di inediti e quest’ultimo pare che ci sia andato giù piuttosto pesante. Ma cosa è accaduto? Cosa non è andato giù a Linus? Facciamo un pò di chiarezza.

Linus ad Amici 22 per giudicare una sfida di inediti

Linus, noto conduttore radiofonico è stato ospite nella puntata di Amici 22, dove continuano le verifiche per gli allievi all’interno della scuola. Il conduttore è stato chiamato a giudicare una gara di inediti. Tutti i cantanti si sono esibiti così con i loro pezzi e poi alla fine il conduttore ha fatto una classifica sui pezzi ascoltati, ovviamente sulla base del proprio gusto personale.

La classifica di Linus sui cantanti della scuola di Amici

Tra gli allievi, Cricca ha cantato Maledetta felicità, mentre Angelina si è esibita con la sua canzone Mani vuote, e poi Piccolo G ha fatto ascoltare a Linus il brano “E’ normale”. Poi è stata la volta di Wax che si è esibito con Grazie e poi ancora Federica con Scivola e infine Mi prenderò cura di te, cantata da Aaron. LInus ha stupito praticamente tutti dando la sua classifica. Al primo posto ha messo Angelina, sostenendo che il suo inedito fosse migliore tra tutti.

Le parole della cantante tanto felice per il giudizio di Linus

Poi al secondo posto la canzone di Piccolo G e poi al terzo Aaron e Wax a pari merito. Ultime due posizioni per Cricca e Federica. Insomma, sembra che LInus non sia rimasto colpito da tutti gli inediti. Felice del risultato la cantante della squadra dei Cuccalo. “Sicuramente sono contenta che sia stata una sua classifica, perché lo stimo tanto e mi fido molto dei suoi gusti. Diciamo che sono entrata in una fase in cui mi sento un po’ meno in colpa ad essere contenta”. Queste le parole della cantante di Amici 22.