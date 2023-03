Mara Venier, frecciatina velenosa sui social, boom di like

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier lancia una frecciatina velenosa ai suoi detrattori che da tempo la invitano ad andare in pensione. Cosa è accaduto?

Mara Venier nelle ultime ore, come sempre ha utilizzato la sua classica ironia. Oltre ad essere una grande conduttrice, Mara è anche protagonista di diverse campagne pubblicitarie e pare che in questi giorni abbia voluto fare ironia sui social, lanciando anche una frecciatina ai suoi haters che pare non siano stati proprio così clementi nei suoi confronti. Ma cosa ha detto Mara, in risposta ai suoi haters?

Mara Venier lancia una frecciatina agli haters

È da un po’ di tempo che si parla del ritiro di Mara Venier dal mondo dello spettacolo. Nonostante sia tanto amata dagli italiani, c’è sempre qualcuno che non perde occasione per scagliarsi contro di lei. Proprio in questi giorni qualcuno pare che abbia avuto qualcosa da ridire nei confronti della conduttrice sostenendo che forse è arrivato il momento per lei di andare in pensione. Ebbene, Mara ha voluto ironizzare e lanciare anche una frecciatina a queste persone e lo ha fatto pubblicando un post su Instagram.

La conduttrice e la frase ironica mentre si trova nel traffico di Roma

“Ancora! Ma basta, ma sta dappertutto. Ma te ne vuoi andare in pensione“. Queste le parole che avrebbe detto Mara, rivolgendole a se stessa. Il tutto, mentre la Venier si trovava in macchina per le vie di Roma, tra il traffico e dopo aver incrociato un autobus sul quale era impresso il suo volto. Ovviamente la conduttrice ha utilizzato la sua solita ironia, ma nel contempo ha lanciato una frecciatina ai suoi haters che spesso l’invitano ad andare in pensione.

Mara ancora al lavoro, non è tempo di pensione

Mara però, che è tornata a vivere un periodo davvero bellissimo in tv ha svelato di essere ancora tanto innamorata del suo lavoro e di non voler ancora andare in pensione. Proprio recentemente però, Mara ha detto che seppur non è ancora arrivato il momento di appendere le scarpette al chiodo, non manca tanto. Insomma, ancora per un pò vedremo Mara alla conduzione di Domenica in per la felicità di milioni di telespettatori che la seguono sempre con grande felicità.