Gianni Sperti, al veleno sui social “Cosa provano a fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Gianni Sperti, noto opinionista di Uomini e Donne molto attivo sui social, torna a lanciare una frecciatina su Instagram. Arriva il commento a sorpresa.

Gianni Sperti è uno dei protagonisti di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi ormai da diversi anni. Sembra proprio che l’ex ballerino abbia da ringraziare tanto Maria che gli ha dato la possibilità di poter continuare a lavorare in tv. Ad ogni modo, Gianni è anche presente sui social, e pare che spesso purtroppo venga insultato e criticato. Gianni sa bene quanto il mondo dei social possa essere un’arma a doppio taglio. Se da una parte su questo mondo virtuale ci si può esprimere liberamente e si può parlare con il proprio pubblico, dall’altra è anche uno strumento che può davvero tanto colpire. Nelle scorse ore, Gianni Sperti sembra abbia voluto rispondere ai suoi detrattori con un post piuttosto significativo.

Gianni Sperti torna a parlare sui social

Gianni Sperti nelle scorse ore, ha pubblicato un post piuttosto eloquente sui social. Si tratta di una citazione che è stata interpretata da molti come una risposta agli haters, che di tanto in tanto gli riservano delle critiche e degli attacchi abbastanza duri.

La citazione di Gianni per i suoi haters

“Incontrerai spesso qualcuno che cerca di spegnere il tuo sorriso e quando succederà tu sorridi ancora di più”. Questa la citazione scritta da Gianni sul suo profilo Instagram. Il suo pare che sia stato anche un invito rivolto anche a se stesso, ovvero a lasciarsi dietro quelle persone negative che non fanno di certo bene.

La risposta di Sandra Milo

Tantissimi i commenti arrivati sotto al post, ma quello che non è passato inosservato è stato quello di Sandra Milo, la nota attrice che ha da poco computo 90 anni. “Il nostro cervello rilascia endorfine quando sorridiamo. Quasi una forma naturale di anestetico contro i dolori. Sorridere ci predispone ad allontanare lo stress, a ritrovare la calma condiziona il modo in cui ci relazioniamo agli altri”. Questa la replica della Milo, la quale ha proseguito con il suo pensiero scrivendo altro.“E tu, Gianni carissimo, continua a praticare l’arte del sorriso. Sai che smacco nei confronti di chi vuol far di tutto per smorzarlo?”. Queste le parole scritte dalla grande Diva.