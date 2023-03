Orietta Berti sui social fa a pezzi la famiglia di Antonella Fiordelisi “Perchè si sono comportati così”

0 SHARES Condividi Tweet

Orietta Berti ha rilasciato un’intervista molto interessante parlando della madre di Antonella e dei suoi genitori in generale. Ecco le parole della cantante.

Orietta Berti in questi mesi ha parlato in diverse occasioni male di Antonella Fiordelisi, l’ex gieffina che è stata eliminata dal programma proprio lo scorso lunedì 20 marzo. Le due in questi lunghi sei mesi se ne sono dette di tutti i colori, e soprattutto la Berti è stata parecchio dura con lei, tanto che nei giorni scorsi i genitori della Fiordelisi sono dovuti intervenire. Ma cosa è accaduto?

Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi

Orietta Berti in questi mesi più volte si è scagliata contro Antonella Fiordelisi. Proprio nei giorni scorsi, la famiglia dell’ex gieffina è intervenuta per cercare di cambiare un pò le sorti della figlia vittima di tante cattiverie in questi mesi. I genitori di Antonella in questi mesi l’hanno vista piangere e disperarsi in diverse occasioni. La madre, ha addirittura scritto una lettera aperta a Piersilvio Berlusconi, attraverso la quale ha difeso la figlia dagli attacchi ricevuti e pare che se la sia presa con Orietta Berti che in diverse occasioni è stata piuttosto dura con la concorrente.

L’attacco della famiglia di Antonella

La cantante non ha gradito questo intervento della madre di Antonella ribadendo proprio questo nella puntata di lunedì, dicendo di aver dato alla figlia solo dei consigli e di non averla mai criticata. Nel corso di un’intervista che la cantante ha rilasciato a Vanity Fair, la cantante ha ribadito il suo pensiero.

Lo sfogo della cantante

“Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella hanno avuto nei miei riguardi e dei miei famigliari, e che saranno state dettate da una uscita infelice, dall’ambizione o forse dall’aver preso troppo seriamente (e a volte con poca sportività) un gioco tv che come tale deve rimanere… con la sua leggerezza. Ci tengo però a fare un appello a tutto il mondo dei social network ed è quello di cercare di evitare sempre sterili polemiche e di evitare di usare insulti ed offese come fanno tanti leoni da tastiera. Dialogate con educazione, siate curiosi e ricordatevi che nella vita non serve ne l’arroganza, ne la supponenza, ne il recitare una parte che non vi appartiene… perché la vita è spesso dura per tutti e va affrontata nelle gioie e nelle difficoltà con il rispetto per il prossimo, con la positività e con il sorriso”.

Ad ogni modo, Antonella da quando è uscita dalla casa non fa altro che commentare e lasciare like a chiunque si sia scagliata contro di lei in questi mesi, Orietta compresa