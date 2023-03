Uomini e Donne, Desdemona al veleno “A cosa vi ha abituati questo programma”

0 SHARES Condividi Tweet

Desdemona, l’ex dama di Uomini e Donne torna ad attaccare il programma e lo fa con un post al veleno su Instagram. Ecco cosa ha scritto.

Ricorderete quando qualche giorno fa una dama di Uomini e Donne è stata “cacciata” da Maria De Filippi dopo che è venuta fuori una triste verità sul suo conto. Stiamo parlando di Desdemona, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne la quale subito dopo essere stata mandata via, ha pubblicato dei post al veleno e sembra che abbia anche querelato Gianni Sperti, Armando Incarnato spiegando le sue ragioni sui social. A distanza di qualche giorno, la donna è tornata a parlare. Ma cosa ha riferito?

Uomini e Donne, Desdemona dopo essere stata cacciata torna a parlare

A distanza di qualche giorno da quando è scoppiato il caso a Uomini e Donne, Desdemona è tornata a parlare e lo ha fatto sempre tramite i social. In puntata qualche giorno fa, Armando Incarnato ha portato delle prove, ovvero degli audio che hanno provato il fatto che la donna fosse a Uomini e Donne soltanto per i propri interessi personali e non per trovare davvero un compagno. Pare che dietro di Desdemona ci fosse un qualcosa che le diceva cosa avrebbe dovuto fare per poter andare avanti e sperare di poter diventare un vero e proprio personaggio all’interno del programma.

L’ex dama e le parole sul programma

Gianni Sperti ha ascoltato quegli audio e riferito effettivamente la verità emersa da questi “documenti”. Maria De Filippi, elegantemente ha così “cacciato” la dama che subito dopo si è riversata sui social per criticare e accusare il programma. Ebbene, a distanza di qualche giorno, l‘ex dama è tornata a parlare dicendo “So che Uomini e Donne vi ha abituati alle finte relazioni, ma vi dimostrerò che la nostra è vera”. Pare che Desdemona si riferisse alla storia con Giuseppe, il cavaliere che stava conoscenza all’interno del programma e che poi, dopo l’abbandono di Desdemona, ha deciso di lasciare anche lui il programma.

Desdemona e la storia con Giuseppe, reale o inventata?

Poco prima, poi, la donna aveva pubblicato una foto di entrambi con una dedica bellissima. Insomma, sembra che i due si stiano frequentando fuori dal programma o così stanno dimostrando.“L’amore è quando non riesci a dormire perchè finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni”, ha aggiunto Desdemona.