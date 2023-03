Fiorello nella bufera, la frase su Tommaso Zorzi non piace e Zorzi replica a tono

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello e la frase fuori luogo a Stanzani che non passa inosservata. Sui social scoppia la polemica contro lo showman.

Tommaso Stanzani è un ballerino, conosciuto per essere anche l’ex fidanzato di Tommaso Zorzi. Ad ogni modo, da diversi mesi il giovane è nel cast fisso di Viva Rai 2, il programma condotto da Rosario Fiorello e che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 7 del mattino. Nel corso della puntata di ieri, tra gli ospiti di Fiorello, il fratello Beppe e Amadeus, il suo grande amico e noto conduttore televisivo. Ad un certo punto sembra che Fiorello abbia fatto una battuta a Stanzani, citando il suo ex compagno che a quanto pare non ha reagito proprio benissimo. Ma vediamo cosa è accaduto.

Viva Rai 2, Fiorello fa una battuta a Tommaso Stanzani

Tommaso Stanzani è uno dei ballerini del cast di Viva Rai 2, il fortunato programma televisivo condotto da Fiorello. Nel corso della puntata di ieri, Fiorello ha ospitato in studio il suo grande amico e collega Amadeus, e poi ancora Beppe Fiorello, il fratello con il quale ha fatto un duetto davvero molto emozionante sulle note di Summer on a solitary beach” di Franco Battiato.

Il conduttore e la frase sull’ex fidanzato del ballerino

Il programma è molto seguito ed amato dai telespettatori ma di tanto in tanto accade un qualcosa che di certo non passa inosservato. Proprio nel corso della puntata di ieri, ad esempio, è accaduto qualcosa che è finito direttamente sui social e che ha fatto scoppiare delle vere e proprie polemiche. In una Instagram stories diffusa sui social si vede Fiorello che scherza prima dell’inizio della puntata con due ballerini, ovvero Cristian Prebibak e Tommaso Stanzani. Nello specifico, parlando con quest’ultimo pare che Fiorello abbia pronunciato una frase che non è proprio piaciuta ai tanti utenti sui social.

Le parole di Tommaso Zorzi che sui social appare in lacrime

“Ho visto il tuo ex che piange dalla mattina alla sera”, ha detto Fiorello che a quanto pare ha fatto riferito a Tommaso Zorzi con il quale il ballerino ha avuto una storia, finita proprio poco tempo fa. Proprio Zorzi, l’ex vincitore del Grande fratello vip di qualche anno fa, aveva pubblicato un video qualche giorno fa, in cui appariva parecchio commosso, commentando l‘ultimo attacco del Governo Meloni alla comunità omosessuale. “Sono gay e voglio diventare padre, ma in Italia non posso”, aveva detto il giovane tra le lacrime.

Fiorello criticato

Ad ogni modo, le parole di Fiorello nei confronti di Stanzani non sono state prese bene dai fan di Stanzani e di Zorzi. Molti hanno considerato le parole di Fiorello fuori luogo, visto l’argomento abbastanza delicato portato avanti da Zorzi. “Schifata da questa cosa! Caro Fiorello chissà se tolgono i diritti a te cosa faresti?”, questo quanto scritto da un utente su Twitter. Alcuni hanno anche attaccato Tommaso Stanzani perchè alla frase di Fiorello si sarebbe messo a ridere. Anche lo stesso Tommaso non sembra abbia gradito queste parole di Fiorello tanto che ha pubblicato un video in cui si è mostrato parecchio sconfortato dicendo “A volte mi passa proprio la voglia di metterci la faccia su certe battaglie”.