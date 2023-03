Mattino 5, Valeria Marini mette in imbarazzo Federica Panicucci

0 SHARES Condividi Tweet

Valeria Marini, ospite a Mattino 5 in collegamento mette in imbarazzo la conduttrice Federica Panicucci. Ecco cosa è accaduto.

Valeria Marini è stata ospite in collegamento di Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci. Pare che ad un certo punto, la showgirl abbia messo in imbarazzo Federica, ma per quale motivo? Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire che cosa è veramente accaduto nel corso della puntata di ieri di Mattino 5.

Federica Panicucci affronta diversi casi di cronaca a Mattino 5

Federica Panicucci nella puntata di ieri di Mattino 5 ha voluto dedicare ampio spazio della sua trasmissione del mattino ad un caso che vede protagonista, una presunta veggente ovvero la signora Gisella Cardia. Successivamente, la conduttrice ha anche parlato dell’omicidio della povera Saman, dopo le novità emerse in questi giorni. Lo zio, infatti, a distanza di tanto tempo avrebbe indicato il luogo dove la giovane è stata uccisa.

La conduttrice ospita in collegamento Valeria Marini che commette una gaffe

Dopo questa parte del programma, la conduttrice Federica Panicucci si è collegata con Valeria Marini, la quale sarà una delle protagoniste della prossima edizione del programma intitolato Back to school, a partire dal prossimo 5 aprile su Italia 1. Durante il collegamento, la showgirl si sarebbe lasciata andare ad un errore che ha del clamoroso, mettendo anche in imbarazzo la stessa conduttrice.“Ci vediamo tutti mercoledì 5 aprile con Back to school su Canale 5 con la meravigliosa stellare Federica Panicucci…”, questa la frase della Marini. La conduttrice è intervenuta immediatamente per fare una correzione, dicendo “No Valeria…Su Italia 1…Vedi che sei una ripetente? Valeriaaaa…Su Italia 1…Diamo bene l’appuntamento…”. A quel punto, la Marini avrebbe replicato dicendo “L’ho detto a posta”.

Le anticipazioni di Federica su Back to school

Subito dopo questa gag, è stata proprio Federica a voler dare qualche anticipazione sulla prossima edizione del programma che prenderà il via il prossimo 5 aprile. “I maestri che hanno esaminato non soltanto Valeria Marini, ma ben 30 personaggi dello spettacolo, sono veri…E non è stato affatto facile…”. Poi, la conduttrice ha aggiunto “Io non posso anticiparvi niente, ma posso garantirvi che Valeria Marini è stata una ripetente strepitosa…”.