Oggi è un altro giorno, botta e risposta con Luca Tommasini, Serena Bortone in grande imbarazzo

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri Serena Bortone ha vissuto alcuni momenti di forte imbarazzo a causa del suo vestito.

Serena Bortone è stata una grande protagonista della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda proprio ieri, mercoledì 22 marzo 2023. La conduttrice infatti ha avuto dei piccoli problemi con il suo vestito tanto da aver vissuto qualche momento di imbarazzo. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Grande imbarazzo per Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Anche ieri è andata in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno nel corso della quale la conduttrice Serena Bortone si è trovata a vivere qualche momento di imbarazzo. Tutto ha avuto inizio quando, durante l’intervista a Fabrizio Biggio, la celebre presentatrice ha scelto di avvicinarsi a Luca Tommasini. Dopo essersi seduta ecco che la maglia si è un po’ abbassata e la scollatura si è allargata e quindi si è resa un poco più evidente. Quanto accaduto non solo ha imbarazzato la conduttrice ma ha catturato l’attenzione di Tommasini, celebre coreografo, che ha colto l’occasione per fare alcune battute che hanno imbarazzato parecchio la conduttrice.

Luca Tommasini imbarazza la conduttrice

“Tu sei una donna dei buoni sentimenti e che sentimenti c’è Paola e Chiara qua, e guarda che poesie. Prima non l’avevo notato”. Sono state queste nello specifico le parole espresse dal coreografo Luca Tommasini che hanno imbarazzato la conduttrice che ha provato a coprirsi il volto utilizzando alcuni fogli. Sempre la Bortone però ad un certo punto ha scelto di rispondere, forse anche per rompere il ghiaccio. La conduttrice ha replicato affermando “E’ tutta invidia” e sottolineando che in realtà le persone la invidiano da sempre. Parole queste alle quali proprio Tommasini ha replicato affermando che lui non rientra tra coloro che invidiano le sue forme ma al contrario tra coloro che le apprezzano. La conduttrice e il suo ospite si sono quindi resi protagonisti di un simpatico scambio di battute che ha tanto divertito i telespettatori e di cui si sta tanto parlando nel corso delle ultime ore.

Gli ospiti di ieri di Oggi è un altro giorno

Ma quali sono stati gli ospiti che si sono susseguiti nello studio di Oggi è un altro giorno nel corso della puntata trasmessa ieri? Oltre a Fabrizio Biggio è possibile menzionare anche Alda D’Eusanio che ha colto l’occasione di tale intervista per rivelare di non aver avuto, con la mamma, un buon rapporto.