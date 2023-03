Oggi è un altro giorno, Serena Bortone, non ammette repliche “Non possono cacciarmi dalla Rai”

0 SHARES Condividi Tweet

Serena Bortone torna a parlare del suo programma ed ha commentato la notizia circa una possibile chiusura di Oggi è un altro giorno. Ecco le parole della conduttrice.

Torniamo a parlare del programma Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. Si era parlato nei giorni scorsi del fatto che il programma fosse a rischio chiusura e la notizia aveva colto tutti di sorpresa. Nelle scorse ore questa indiscrezione aveva lasciato tutti completamente senza parole e solo adesso la giornalista e conduttrice ha espresso il suo punto di vista al riguardo. La conduttrice ha rilasciato un’intervista concessa a Leggo dove il giornalista avrebbe fatto alla Bortone una domanda diretta sulla possibilità di non rivederla più alla conduzione del suo programma. La risposta della Bortone è stata piuttosto chiara.

Serena Bortone, futuro incerto a Oggi è un altro giorno?

Serena Bortone nei giorni scorsi ha rilasciato un’intervista molto interessante a Leggo parlando di tanti argomenti, per lo più legati alla sua carriera. Sembra proprio che la Bortone abbia anche in qualche modo rotto il silenzio su questa vicenda di cui tanto si parla da un pò di giorni. E’ stata infatti diffusa la notizia secondo la quale, potrebbe saltare la conduzione di Oggi è un altro giorno per la prossima stagione televisiva. Si è anche detto che potrebbe proprio non andare più in onda la trasmissione del pomeriggio di Rai 1. Bortone, nel corso dell’intervista rilasciata a Leggo, ha risposto alla domanda sulla possibilità di un cambio alla conduzione di Oggi è un altro giorno, facendo un pò di chiarezza.

L’intervista della Bortone, le sue parole non lasciano dubbi

La conduttrice ha così difeso il suo lavoro così come la sua trasmissione.«E perché dovrebbero? Io sono sempre stata un soldato dell’azienda. Non me ne sono mai pentita, ma nemmeno la Rai si è mai pentita di quello che mi ha affidato». Queste le parole della conduttrice che ricordiamo, prima di approdare a Oggi è un altro giorno, ha condotto diversi altri programmi, come Agorà. In questi anni è riuscita a trovare il modo di catturare l’amore di molti telespettatori che la seguono sempre con grande affetto e costanza. Era stato Giuseppe Candela su Dagospia a lanciare la bomba sul programma e sul futuro di questo in Rai.

La Bortone pronta ad approdare in Rai?

Che la Bortone possa passare a Mediaset? A questa domanda sembra che la giornalista abbia risposto in modo categorico smentendo.«Sono nata nel servizio pubblico, sono una dipendente della Rai e credo morirò – televisivamente, s’intende – nel servizio pubblico. Avere come datori di lavoro i cittadini è un onore e una responsabilità. Io sono essenzialmente una persona libera». Queste le parole dichiarate dalla conduttrice. Insomma, al momento pensare che il programma della Bortone possa essere cancellato sembra una cosa davvero impossibile.