Oggi è un altro giorno bomba sul programma, “E’ a rischio chiusura” e il motivo è inaccettabile per i telespettatori

Secondo un’indiscrezione, il programma di Serena Bortone sarebbe a rischio chiusura. Stiamo parlando di Oggi è un altro giorno.

Oggi è un altro giorno è uno dei programmi più amati della televisione italiana e nello specifico di Rai 1. Ebbene, in queste ore sta circolando una notizia secondo la quale il programma potrebbe essere a rischio chiusura. Il motivo al momento sarebbe del tutto incomprensibile, eppure i fan sembra che non abbiano preso bene questa possibilità. Come stanno le cose? Per quale motivo uno dei programmi così tanto in voga è a rischio chiusura?

Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone rischia la chiusura?

Oggi è un altro giorno, è la trasmissione di Rai 2 condotta da Serena Bortone che sta avendo un successo davvero strepitoso. Ebbene, sembra proprio che il programma da diversi anni sia abbastanza seguito ed amato dai telespettatori italiani. Nonostante questo però, sembra proprio che in questi giorni si sia diffusa la notizia secondo la quale il programma della Bortone possa essere a rischio chiusura. Ma come è possibile?

L’indiscrezione bomba di Dagospia

A lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia, che ha fatto sapere che Oggi è un altro giorno potrebbe essere chiuso nella prossima stagione. Sul portale si legge che il programma ha ottenuto ascolti in linea con le aspettative dell’azienda. Si legge anche che questo programma abbia in qualche modo alzato il livello quantitativo della rete. E allora, per quale motivo il programma sarebbe a rischio chiusura? Le ragioni potrebbero essere diverse, ma quelle più accreditate sarebbero di natura politiche.

La nuova avventura della Bortone

“Serena sarebbe considerata molto vicina al centrosinistra ed in quella fascia oraria i partiti di maggioranza sognerebbero nomi differenti. Quali?“, questo quanto si legge ancora sul sito Dagospia. Insomma, al momento si tratta soltanto di indiscrezioni e non c’è nulla di certo.Intanto, per la conduttrice di Oggi è un altro giorno proprio nella serata di ieri è iniziata una nuova avventura nel programma di Milly Carlucci, Il cantante mascherato. La conduttrice, a partire da quest’anno è entrata a far parte del cast del programma del sabato sera di Rai 1, ed è un membro della giuria, insieme a Christian De Sica, Iva Zanicchi.